После высказываний Жемайтайтиса – реакция из Германии: такие заявления шокируют

Депутаты собирают подписи под обращением в Комиссию по этике и процедурам в связи с высказываниями Жемайтайтиса о снесенной в Палестине школе.

Эту инициативу поддержала и спикер-парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Она сказала, что высказывания Жемайтайтиса о еврейском народе - "редкий выпад".

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"Приравнять действия Израиля войне Путина в Украине и в таком контексте литовского бытового антисемитизма продемонстрировать неуважение как к евреям Литвы, так и к евреям всего мира, это редкий выпад. И все это Жемайтайтис публично заявил 8 мая в день памяти окончания ВМВ. Войны, унесшей миллионы жизней и показавший миру ужас Холокоста", – сказала спикер.

Свое заявление распространило и посольство Германии.

"Такое жестокое и ярое антисемитское заявление из уст депутата нашей европейской семьи шокирует, особенно в День Европы – день, когда все с гордостью празднуют общие ценности ЕС", – сказал посол Маттиас Сонн.

"Могу лишь согласиться с израильской коллегой, с выраженным ею ужасом и добавить, что я сам потрясен такой демонстративной речью против евреев. Надо подчеркнуть, что это никак не связано с одобрением или осуждением действий Израиля, его политики. перед лицом этого мерзкого заявления я выражаю полную солидарность Германии с общиной евреев Литвы, ведь только 5 ее процентов пережили нацистскую оккупацию в Литве 1941–1944 гг", – продолжил посол.

"Хочу подчеркнуть, что эта школа финансировалась на деньги ЕС – Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Болгарии, Германии, Испании и др. стран. (...) И если мы считаем, что в 21 веке можно позволить какой-то стране взрывать и уничтожать такие объекты другой страны, то позвольте спросить у себя – какими моральными и политическими ценностями вы живете? У меня более высокие, нежели вам кажется", – сказал 9 мая Жемайтайтис в парламенте.

Он в своем высказывании назвал такие действия Израиля поведением "варваров и мавров".