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Депутат Миндаугас Пуйдокас, заявивший об уходе из Партии труда, может лишиться должности заместителя председателя парламентского комитета европейских дел.
Mindaugas Puidokas
Mindaugas Puidokas
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом в среду на заседании правления парламента заявил вице-спикер Андрюс Мазуронис.

"После ухода члена нашей фракции, мы хотели бы поменять нашего представителя, хотелось бы действовать оперативно", – сказал он.

Он сказал, что "трудовики" хотят сменить не только вице-председателя этого комитета, но и своего представителя в Комиссии зависимостей.

Однако подобные перемены возможны только с началом весенней сессии.

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На этой неделе Пуйдокас заявил, что уходит со своей командой из Партии труда и ее фракции в парламенте, поскольку, по его мнению, "она не уважает своих членов и не дает возможности информировать об обращении в Комиссию по этике и процедурам ни письменно, ни на словах".

"Трудовики" приняли такое решение после высказываний Пуйдокаса о военной агрессии России. Депутат заявил, что члены Партии труда не поняли его экспертные выводы о военных действиях России в Украине.

"Я много лет работал экспертом по геополитике и международным отношениям. Сейчас я работаю с людьми, которые не понимают экзистенционально важного для Литвы анализа геополитических событий, перипетий внешней политики, вреда, наносимого войной всей Европе, и более широкого взгляда", – заявил Пуйдокас.

По его словам, разделение во фракции было не только в сфере внешней политики, но и по вопросам социальной политики.э

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