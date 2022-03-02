Об этом в среду на заседании правления парламента заявил вице-спикер Андрюс Мазуронис.
"После ухода члена нашей фракции, мы хотели бы поменять нашего представителя, хотелось бы действовать оперативно", – сказал он.
Он сказал, что "трудовики" хотят сменить не только вице-председателя этого комитета, но и своего представителя в Комиссии зависимостей.
Однако подобные перемены возможны только с началом весенней сессии.
На этой неделе Пуйдокас заявил, что уходит со своей командой из Партии труда и ее фракции в парламенте, поскольку, по его мнению, "она не уважает своих членов и не дает возможности информировать об обращении в Комиссию по этике и процедурам ни письменно, ни на словах".
"Трудовики" приняли такое решение после высказываний Пуйдокаса о военной агрессии России. Депутат заявил, что члены Партии труда не поняли его экспертные выводы о военных действиях России в Украине.
"Я много лет работал экспертом по геополитике и международным отношениям. Сейчас я работаю с людьми, которые не понимают экзистенционально важного для Литвы анализа геополитических событий, перипетий внешней политики, вреда, наносимого войной всей Европе, и более широкого взгляда", – заявил Пуйдокас.
По его словам, разделение во фракции было не только в сфере внешней политики, но и по вопросам социальной политики.э
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