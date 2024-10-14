После выборов президент отреагировал на заявления Жемайтайтиса

Так Науседа сказал, отвечая на вопрос видит ли он возможность работы „Зари Немана“ в правящей коалиции, а Жемайтайтиса - в правительстве.
„Я хочу увидеть изменение поведения и риторики этого человека после выборов, посмотреть, сколько было желания одержать победу на выборах, а сколько последовательных убеждений и попытки приучить общество к определенному нарративу, с которым я не могу согласиться и никогда не соглашусь“, – сказал в интервью BNS президент.
„На моей повестке дня не запланирована встреча с господином Жемайтайтисом на данный момент. Когда будут благоприятные условия, я увижу, что этот человек меняет свое поведение и риторику, тогда встреча будет вполне возможна“, – сказал он.
Глава „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис отреагировал на заявления президента о том, что политик, который нарушил клятву депутата своими антисемитскими заявлениями, не может работать в правительстве. Он уверяет, что встреча с президентом может изменить некоторые предубеждения и дать положительный результат для всей Литвы.
„Я думаю, что президент достаточно мудрый человек – сидит, смотрит, кто в большинстве. Если президент хочет, чтобы правящее большинство было нестабильным и хочет видеть нестабильное правительство с консерваторами во главе, тогда он утвердит франкенштейна Блинкявичюте“, – сказал 14 октября Жемайтайтис.
„Однако если президент видит, что можно иметь крепкую коалицию, тогда он связывается с Жемайтайтисом, мы садимся за один стол, выясняем, в чем проблема, чем помешали заявления Жемайтайтиса, может можно что-то сдвинуть в сторону и получить нормальную крепкую левоцентристскую коалицию“, – сказал он, заметив, что „Заря Немана“ может работать и в оппозиции.
В конце сентября Науседа сказал, что, по его мнению, Жемайтайтис, нарушивший антисемитскими заявлениями депутатскую клятву, не может стать министром.