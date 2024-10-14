После выборов президент отреагировал на заявления Жемайтайтиса

Так Науседа сказал, отвечая на вопрос видит ли он возможность работы „Зари Немана“ в правящей коалиции, а Жемайтайтиса - в правительстве.

„Я хочу увидеть изменение поведения и риторики этого человека после выборов, посмотреть, сколько было желания одержать победу на выборах, а сколько последовательных убеждений и попытки приучить общество к определенному нарративу, с которым я не могу согласиться и никогда не соглашусь“, – сказал в интервью BNS президент.

„На моей повестке дня не запланирована встреча с господином Жемайтайтисом на данный момент. Когда будут благоприятные условия, я увижу, что этот человек меняет свое поведение и риторику, тогда встреча будет вполне возможна“, – сказал он.