Об этом он заявил после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии.

"Если это принесет снижение эскалации в целом, сократит напряжение, было бы хорошо. Следует наблюдать, будут ли после этой встречи действия", – заявил Г. Ландсбергис BNS в четверг.

"Мы хотим, чтобы Россия перестала бряцать оружием у Украины, это первое. По таким мелким делам были бы видны последствия этой встречи", – добавил он.

Глава литовской дипломатии отметил, что после встречи также будет следить за поведением Александра Лукашенко.

"Вопрос заключается в том, получит А. Лукашенко новые команды или нет. Если мы увидим, что его тон меняется, то это снижение эскалации", – сказал глава МИД.

После состоявшейся в Женеве встречи президенты США и России заявили, что в ее ходе преобладал "конструктивный" и "позитивный" тон, однако остались разногласия по правам человека и кибернетической безопасности.

Перед встречей Дж. Байден обещал очертить перед Россией "красные линии", однако Г. Ландсбергис отметил, что не услышал деталей о них на пресс-конференции лидеров двух стран.

"Очевидно, такой и была цель - не специфицировать", – добавил министр.

По его словам, руководители стран публично не много говорили о делах Центральной и Восточной Европы.

"С другой стороны, возможно и хорошо, что об этом говорят с нами, а не с В. Путиным. Мы сами говорим с Америкой о нашем регионе", – сказал Г. Ландсбергис.

"Ни одно из государств не любит, когда говорят о нем без него", – добавил он.

Министр отметил, что сейчас крупнейшей победой является то, что диалогом США и России "руководил не Путин".

"Это не были правила В. Путина. Все же Америка вернулась и расставила правила игры по-своему. Как говорят коллеги, у Путина не было характерной для него ироничной улыбки", – сказал глава литовской дипломатии.

Это был первый визит Дж. Байдена в Европу. До этого он встречался с российским президентом на встречах "Большой семерки" и саммитах НАТО. Во время визита в Брюсселе президент США отдельно встретился с главами Балтийских стран.