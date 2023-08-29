После смерти Пригожина премьер призывает не расслабляться: Беларусь есть, была и будет источником нестабильности

"Что будет с наемниками "Вагнер" – нам действительно нужно следить за ситуацией и наши институты, несомненно, этим занимаются. Но я бы не стала ни повышать уровень угрозы в связи с этой ситуацией, ни (...) говорить, что она сильно улучшилась, потому что кто-то сбил самолет Пригожина и увидел необходимость от него избавиться, потому что нам действительно нужно некоторое время, чтобы увидеть, что будет дальше с теми людьми, которые были в Беларуси", - сказала во вторник радио LRT И. Шимоните.

"Я бы не советовала слишком расслабляться. Мы постоянно следим за ситуацией – и когда "Вагнер" там не было, и когда там появились наемники, и сейчас, когда Пригожина нет", - заверила премьер.

И. Шимоните подчеркнула, что Беларусь представляет определенную угрозу в связи с минским режимом.