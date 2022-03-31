Так она ответила на просьбу старосты фракции Движения либералов Эугениюса Гентвиласа реагировать на запись в фейсбуке Збигнева Единского (это бывший депутат, который сейчас является помощником депутата ИАЛП Чеслава Ольшевского). Единский высказался о союзе России и Польши. Гентвилас отметил, что ИАПЛ-СХС как парламентская партия участвует в подготовке национальных соглашений по вопросам обороны и внешней политики, поэтому он хотел бы услышать официальные объяснения по высказыванию Единского.

"В числе подписывающих соглашение партий должна быть и ИАПЛ-СХС. Один из лидеров этой партии - Единский - вчера заявил, что Россия с Польшей должны образовать общее государство, Польша должна выйти из ЕС и НАТО. ИАПЛ - парламентская партия, она получает дотации из бюджета, поэтому хочется услышать ее позицию о высказываниях Единского", – сказал Гентвилас.

Тамашунене ответила, что партия при подготовке соглашений по обороне и зарубежной политике "работает на одном основании – Литва является полноправным членом ЕС и НАТО, а Польша – один из ее стратегических партнеров в регионе".

"Мы - депутаты - придерживаемся этой политики", – сказала она.

С Ольшевским журналистам связаться не удалось.