Евродепутат от Литвы, консерватор Раса Юкнявичене не уверена, что решение хорошее: она дала интервью, поскольку считает, что надо пытаться идти на диалог.

"Может, я живу в несколько другом пространстве, но я не уверена, что решение хорошее. Да, ошибки сделаны. Сознательно ли, не берусь судить. Однако им надо достучаться не до латышской или литовской аудитории, а до русской. И не до любых русских, не до тех, которые осуждают войну, а до тех, которые там", – написала политик в фейсбуке.

Она подчеркнула, что понимает, что большинство такого ее отношения не поймет.

"Однако я пытаюсь думать о будущем, когда Украина победит. О той России, которую должны будут создавать и люди "Дождя", люди, смотрящие, слушающие их. Какой будет их память, какие отношения с нами?

Оставляю за собой право заблуждаться. Но надо пытаться идти на диалог.

И да, я согласилась дать им интервью сегодня поздно вечером", – написала во вторник Р. Юкнявичене.

Скандал с "Дождем" в Латвии прокомментировал и бывший журналист, философ Паулюс Гритенас. "Комментируя скандал с "Дождем", Виктор Шендерович заметил, что скандал выявил важное различие интересов.

Украина, Польша и страны Балтии хотят, чтобы война закончилась поражением, изоляцией и внутренним разрушением России. Российские оппозиционеры тоже хотят поражения режима, но не хотят терять общество и потенциальную базу для создания нового, демократического государства. Отсюда, надо понимать, возникает беспокойство даже за солдат, которые считаются заложниками режима", – написал обозреватель в Facebook во вторник.

По утверждению П. Гритенаса, все-таки упоминаемый им В. Шендерович не понимает или недоговаривает, что собой представляет на самом деле так называемый русский либерализм.

"Не говорится, что то, что почему-то называется русским либерализмом или русскими либералами, на самом деле просто прогрессивный или направленный на демократизацию русский национализм. Подавляющее большинство представителей оппозиции, которых та же путинская пропаганда окрестила либералами, – националисты. И это неплохо.

На том этапе государственности, на котором сейчас находится Россия, это, наверное, даже нормально. Когда государства практически не существует или оно планомерно разрушается, каждый интеллектуал или вообще сознательный гражданин проходит через эту стадию здорового национализма.

Но проблема и возникает из-за того, что большинство аргументов российской оппозиции направлены не на индивидуальное самоопределение или социальную ответственность, а на общенациональный интерес и подчинение его обаянию. И в этом свете мобилизованный россиянин становится "русским солдатиком", которого режим отправил в Украину против его воли, а не личностью, которая имеет не только право, но и обязанность не подчиняться, когда приказы выходят за рамки закона или человечности", – отметил П. Гритенас.

По его словам, отсюда и возникают наши оправданные опасения, что то, что обещает российская оппозиция, говоря о будущем России, "не только утопия, а просто новый проект более мягкого национализма".

"Еще проще говоря, Россия в ходе истории не доказала, что может существовать в иной форме, чем сейчас. Историческая основа России – имперская экспансия. Никаких оснований говорить о другом русском этносе нет. И когда даже оппозиция тайком проговаривается, что ей жалко русского солдата, ты понимаешь, что этот мягкий национализм стоит на очень похожем фундаменте. Мораль истории здесь очень сложная, и трудно распутать постоянно заплетающийся узел. С одной стороны, необходимо трезво видеть и оценивать такие националистические тенденции российской оппозиции, которые звучат как потенциальная угроза и для нас. С другой стороны, Россия останется как проблема будущего, вне зависимости от исхода войны, и у нас есть только два варианта – либо дистанцироваться от этого вопроса как неразрешимой проблемы, либо попытаться поддерживать контакты и оказывать влияние пусть даже на минимальные, но потенциальные изменения", – пишет П. Гритенас.

"Если бы вы меня спросили, я, наверное, склонился бы ко второму варианту. Понять и пытаться влиять на тех, кто хотя бы верит в проект другой России", – добавляет он.

Событие, вызвавшее скандал

Независимый канал "Дождь", который покинул Россию и с июня вещает из Риги, только на прошлой неделе был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что назвал оккупированный Крым частью России, а российскую армию – своей армией.

Дело об административном правонарушении было возбуждено против канала и за призыв помочь российским солдатам. В одной из программ канала "Дождь" прозвучали следующие слова ведущего:

"Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь с оснащением и с элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас", – сказал ведущий.

Хотя журналист был уволен, этот последний эпизод переполнил чашу терпения латвийских властей.

"Национальный совет по электронным СМИ принял решение об отзыве лицензии на вещание телеканала “Дождь” из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Программа не вела трансляции на латышском языке, также называла российскую армию “нашей” армией, а на картах относила Крым к России", – прокомментировала член Национального совета по электронным СМИ Ева Калдерауска.

В интернете сразу поднялась волна возмущения представителей российской оппозиции: Виталий Боварь написал в социальных сетях, что закрытие "Дождя" – единственная победа России после начала войны в Украине.

Блоггер Юлия Латынина приравняла латвийскую комиссию к жестоким надсмотрщикам российских журналистов.

"Латвия аннулировала лицензию “Дождя” и еще будет просить заблокировать его Youtube (!). Это какой-то дикий, невероятный позор. Единым фронтом с Роскомнадзором (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – Delfi)", – написала в твиттере Ю. Латынина.

"Латышский чиновник Аболиньш, отменивший сегодня “Дождь”, считал, что Путин “удерживает Россию от хаоса”, восторгался его речью по поводу аннексии Крыма, и требовал держать Украину “подальше от ЕС”, чтобы в Латвию не хлынула “миллионная толпа русскоязычных”. У меня все", – также писала она.

"Латвия, имея население в полтора раза больше Эстонии, приняла украинских беженцев в полтора раза меньше Эстонии. Зато они аннулировали лицензию “Дождя”", – утверждала Ю. Латынина.

Среди литовских экспертов также есть те, кто считает, что аннулирование лицензии этого канала – слишком жесткое решение.

"Мы, наверное, не наказываем детей за то, что они не делают домашнее задание, – не говорим, что теперь месяц не будешь есть, потому что это неадекватно. Точно так же мы, наверное, не должны наказывать канал из-за оговорки одного журналиста не вовремя и не к месту, чтобы весь канал и все инвестиции были выброшены в мусорное ведро", – прокомментировал для ЛНК бывший председатель Комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс.

Трансляции канала "Дождь" должны прекратиться 8 декабря. Автоматически канала не будет и на кабельном литовском телевидении.

"Как только они недавно очень комфортно обосновались в Латвии, оказалось, что их мнения противоречивы. Так что мне кажется, что латыши совершенно правы – полностью, совершенно, и я на самом деле рад, что они сделали все так по-латышски моментально", – сказал ЛНК председатель Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы Римантас Багдзявичюс.

О том, что "Дождь" может быть хитрым проектом Кремля, говорят и все больше блогеров, отслеживающих российскую пропаганду.

"Приходилось много слышать, что те редакторы, которые переехали в Латвию, жили в каком-то своеобразном гетто. В том смысле, что они не очень общаются с местными, даже не пытаются интегрироваться в местную жизнь. Отсюда, наверное, и возникают эти оговорки", – прокомментировал специалист по связям с общественностью Виктор Денисенко.

Литовских политологов также не удивляет двусмысленность так называемой российской оппозиции.

"Причина одна и очень ясная: потому что Россия не свела счеты со своей историей, со своим прошлым. В России совсем не было сказано, что такое Советский Союз, что такое оккупация", – сказал телеканалу ЛНК политолог Университета Миколаса Ромериса Саулюс Спурга.

Канал может оспорить в суде решение об аннулировании лицензии, но, по словам латвийских чиновников, трансляция все равно прекратится.