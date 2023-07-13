13 июля 2023 г. 15:51

После саммита НАТО военнослужащие Литвы возвращаются в места постоянной дислокации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenė pasiekė pilną operacinį pajėgumą
Lietuvos kariuomenė pasiekė pilną operacinį pajėgumą
ФОТО: KAM

Литовская армия и союзники выполнили поставленные задачи на саммите НАТО. Солдаты и военная техника возвращаются в места постоянной дислокации и к обычному режиму дежурства, цикл учений продолжается, сообщает Литовская армия.

"Это мероприятие показало, как на самом деле работает философия НАТО. Сил будет столько, сколько нужно, где нужно, когда нужно. Это была мини-операция НАТО и прекрасная возможность улучшить свои навыки в реальных условиях, возможность оценить, сколько специальной, совместной, межведомственной работы было проделано", - подчеркнул командующий Литовской армией генерал В. Рупшис.

Армия при поддержке других государственных учреждений усилила безопасность на суше, в территориальных водах, в воздушном пространстве и выполнила ряд менее видимых задач. Более 16 тыс. литовских и солдат союзников из 16 стран обеспечивали оборону воздушного пространства, охрану особо важных объектов, важных маршрутов, лиц, досмотры мест размещения и транспортных средств, поиск взрывчатых веществ на объектах, проводили оценку информационной обстановки, сообщает в пресс-релизе.

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