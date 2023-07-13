После саммита НАТО военнослужащие Литвы возвращаются в места постоянной дислокации

"Это мероприятие показало, как на самом деле работает философия НАТО. Сил будет столько, сколько нужно, где нужно, когда нужно. Это была мини-операция НАТО и прекрасная возможность улучшить свои навыки в реальных условиях, возможность оценить, сколько специальной, совместной, межведомственной работы было проделано", - подчеркнул командующий Литовской армией генерал В. Рупшис.
Армия при поддержке других государственных учреждений усилила безопасность на суше, в территориальных водах, в воздушном пространстве и выполнила ряд менее видимых задач. Более 16 тыс. литовских и солдат союзников из 16 стран обеспечивали оборону воздушного пространства, охрану особо важных объектов, важных маршрутов, лиц, досмотры мест размещения и транспортных средств, поиск взрывчатых веществ на объектах, проводили оценку информационной обстановки, сообщает в пресс-релизе.