После саммита НАТО военнослужащие Литвы возвращаются в места постоянной дислокации

"Это мероприятие показало, как на самом деле работает философия НАТО. Сил будет столько, сколько нужно, где нужно, когда нужно. Это была мини-операция НАТО и прекрасная возможность улучшить свои навыки в реальных условиях, возможность оценить, сколько специальной, совместной, межведомственной работы было проделано", - подчеркнул командующий Литовской армией генерал В. Рупшис.