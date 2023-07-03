После саммита НАТО в Вильнюсе Байден посетит Финляндию

Серия визитов начнется 9 июля с Великобритании. В Лондоне американский лидер встретится с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком "для укрепления тесных отношений между двумя странами".

Затем Байден отправится в Литву, где с 11 по 12 июля пройдет саммит НАТО. Во встрече лидеров стран Североатлантического альянса впервые примет участие Финляндия. Ожидается, что на форуме также может быть окончательно одобрена заявка Швеции на присоединение к НАТО (пока что ее не ратифицировали Турция и Венгрия).