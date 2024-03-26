После присяги Кащюнаса - удар в спину от своих же

Во вторник в парламенте присягу принес новый министр обороны страны Лауринас Кащюнас. Депутат Малдейкис изложил свою позицию по этому вопросу.
"Я должен извиниться.
Последние несколько недель были нелегкими и заставили многое переосмыслить. Когда ты так близко к событиям и живешь в них, иногда не видишь полную картину. Некоторые вещи сегодня после всей эпопеи с назначением министра обороны позволили мне взглянуть на свои действия и на то, где я раньше ошибался, не упоминая об этом.
Новый министр обороны Лауринас Кащюнас никакой не нацист, но его назначение - шажок в сторону той страны, которая была бы губительной для нашего государства.
Тимоти Снайдер не раз призывал стоять на защите демократических ценностей и не допускать даже духа фашизма в органы власти. Поэтому я должен был говорить раньше.
Мне казалось бы нормальным, если бы политики, которые или стоят на страже антидемократических идей, или поощряют их косвенно, не нашли себе место службы в демократическом государстве. Я верю, что Литва может и должна быть такой.
Если бы министров назначал парламент, я не мог бы поддержать кандидатуру Кащюнаса. Напоминаю - опросы показывают, что много жителей Литвы не хочет жить рядом с недееспособными людьми.
Жестоко, но мы списываем таких людей навсегда, им сложно найти работу. А вот… когда человек в молодости был "всего лишь" очень активным, открытым, неонацистом высокого ранга, позже он может стать даже министром демократической страны.
Не была бы в Литве жизнь лучше, если бы было наоборот", – писал Малдейкис в фейсбуке.
Кащюнас сменит своего коллегу по партии Арвидаса Анушаускаса, о неожиданной отставке которого было объявлено более недели назад. Хотя политик не подтвердил и не опроверг распространившиеся в социальных сетях слухи о его отставке, в пресс-службе правительства подтвердили, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила заявление Анушаускаса об отставке.
Однако кандидатура Кащюнаса получила неоднозначные оценки – малые партнеры коалиции – Партия свободы – дистанцировались от этой кандидатуры из-за разных взглядов партии и Кащюнаса на вопросы прав человека. Кроме того, около 20 неправительственных организаций также обратились к президенту с просьбой не назначать консерватора новым министром обороны.
До сих пор Кащюнас занимал пост председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне. После того как он стал министром, Сейму придется назначить нового главу комитета – пока наиболее реалистичным кандидатом является консерватор, бывший командующий армией Арвидас Поцюс.