Председатель Комитета по иностранным делам (КИД) Лайма Люция Андрикене также видит смысл в визитах высокопоставленных литовских чиновников на Тайвань. Политик акцентирует, что для Литвы важно не только развитие экономических и торговых отношений, но и сотрудничество на уровне политиков. Поэтому, по информации председателя КИД, один из членов правительства намерен участвовать в запланированном осенью открытии представительства Литвы в Тайбэе.

Председатель Сейма: я намерена обсудить совместный визит на Тайвань с руководителями парламентов стран ЕС

Глава парламента В. Чмилите-Нильсен приветствует визит спикера Палаты представителей США Н. Пелоси на Тайвань.

"Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несомненно, является важным сигналом для демократического мира. Этот визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений государств с жителями Тайваня", - в присланном Эльте комментарии утверждает В. Чмилите-Нильсен.

Председатель Сейма утверждает, что в ближайшее время намерена обсудить с руководителями парламентов стран ЕС совместный визит на Тайвань.

"Никто не может запугивать или запрещать общение демократических обществ. Я лично говорила об этом с председателем парламента Тайваня Ю Си-куном, недавно посетившим Литву, который, среди прочего, вручил мне приглашение посетить Тайвань. О совместном визите на Тайвань я намерена поговорить в ходе ближайших встреч с руководителями парламентов стран ЕС. Я думаю, что это был бы значительный шаг", - сообщила она.

Л. Андрикене: визитов высокопоставленных лиц на Тайвань должно становиться больше

Председатель Комитета по иностранным делам Л. Л. Андрикене считает, что Литва и Тайвань должны развивать не только экономические отношения, но и налаживать контакты на уровне политиков.

"Литва развивает экономические и торговые отношения с Тайванем, мы стремимся и хотим гораздо больших объемов торговли с Тайванем, мы хотим тайваньских инвестиций, у нас есть очень конкретные пожелания, зная о лидерстве Тайваня в мире в некоторых областях", - Эльте сказала Л. Л. Андрикене.

"Однако мы также хотим контактов в сфере политиков и экспертов. Так что визиты политиков были и будут. Недавно, как мы знаем, спикер парламента Тайваня посетил Литву, спикер нашего Сейма также приглашена на Тайвань", - подчеркнула политик.

Председатель КИД утверждает, что у нее есть информация о том, что представитель Литвы более высокого политического уровня намерен посетить Тайвань в сентябре во время открытия представительства Литвы в Тайбэе, по ее словам, это может быть один из министров.

Л. Л. Андрикене подчеркивает, что видит смысл в делегировании министров тех сфер, где налаживание отношений с Тайванем наиболее актуально для Литвы.

"На уровне министров я несомненно вижу смысл. И этих контактов становится больше. Я думаю, что их будет еще больше, особенно в тех сферах, которые актуальны для нас. Это может быть сельское хозяйство, это может быть Министерство экономики (и инноваций — ЭЛЬТА) и некоторые другие", - сказала парламентарий.

Политик также приветствует решение спикера Палаты представителей США Н. Пелоси отправиться на Тайвань. По ее словам, очень важно реальными действиями выражать поддержку демократии.

"Поэтому, думаю, нас не должно удивлять одобрение этого визита, выраженное министром иностранных дел Литвы в твиттере. Я не министр, я всего лишь председатель парламентского Комитета по иностранным делам, но в своем аккаунте в фейсбуке я также порадовалась визиту опытного политика Нэнси Пелоси. Таким образом, не резолюциями, не заявлениями, а реальными действиями она выразила свою поддержку демократии. Мне кажется, это важно", - подчеркнула она.

Л. Л. Андрикене акцентирует, что лидеры демократических государств сами решают, куда планировать свои визиты. Поэтому, по мнению председателя КИД, реакция и угрозы Китая в связи с визитом Н. Пелоси на Тайвань "совершенно неадекватны".

Председатель КИД отмечает, что делегированные политики едут на Тайвань с экономическими, финансовыми, торговыми и инвестиционными целями, что особенно важно, когда Китай решил применить санкции против Литвы.

"Цели очень четкие, это и экономика, финансы, торговля и инвестиции. Так почему мы не должны ехать. Нам это не нужно? Нам нужно. Как нужно было раньше, так нужно и сейчас. И в нынешней ситуации, когда экономическая ситуация в мире становится все более сложной, нам нужно делать это, потому что мы знаем, как к нам относится Китай, и у нас нет другого выхода, кроме как искать альтернативные рынки, альтернативных партнеров", - подчеркнула Л. Л. Андрикене.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, несмотря на жесткие предупреждения Китая, председатель Палаты представителей США Н. Пелоси во вторник вечером прибыла на Тайвань.

Реагируя на визит Н. Пелоси на Тайвань, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что ее примеру вскоре последуют другие защитники свободы и демократии.

"Теперь спикер Н. Пелоси значительно шире открыла двери на Тайвань. Убежден, что скоро через них шагнут и другие защитники свободы и демократии", – написал он в твиттере.