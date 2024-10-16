После парламентских выборов Зуокас попал в больницу

„Аритмия, с помощью процедуры надо восстановить сердечный ритм“, – сказал Зуокас.
„Ритм моего сердца не отвечает ритму Литвы. Надеюсь, ритм моего сердца восстановят, и сердце начнет биться в ритме Литвы, все будет хорошо“, – пошутил политик.
Он признал, что неприятные симптомы чувствовал на протяжении нескольких недель, но не придавал этому особого значения. Однако в больнице оказалось, что все обстоит серьезнее, чем думал политик.
„Сразу после первых результатов обследования положили в больницу, и видно завтра-послезавтра проведут процедуру“, – сказал Зуокас.
Об ухудшении здоровья он сообщил 14 октября вечером в социальной сети Facebook.
„Только пошутили в Facebook „о жирном сердечке“, и вот жизнь напомнила, что надо сбавить темпы… И позаботиться о сердце, которое все охватывает своей любовью. Конечно, не вовремя. Столько мероприятий и встреч в Науининкай, Маркучай, Расос и Салининкай запланировано. Извините, надеюсь вскоре вернусь на трассу – и с новыми силами“, – писал политик.
Напомним, что партия Зуокаса в первом туре заняла последнее место, набрав всего 0,75% голосов. Однако в понедельник он сказал, что партия еще рассчитывает на два мандата: в Швенченском округе и Науининкай и Расос.