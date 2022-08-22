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После ограничения Литвой, Латвией и Эстонией выдачи туристических виз гражданам России в информационном пространстве Кремля стала распространяться пропаганда, якобы Балтийские страны нарушают права русскоговорящих, а единственная цель Литвы в Европейском Союзе – распространять русофобию, утверждают аналитики Департамента стратегической коммуникации литовской армии.
После ограничения выдачи виз россиянам рупоры Кремля заявили о нарушаемых правах: стремятся к большей поддержке режима
© Reuters / Scanpix

"Основная распространяемая новость заключалась в том, что Литва незначительное и недемократическое государство, единственная цель которого в Европейском Союзе - распространять русофобию. Разъяснялось, что в Балтийских странах нарушаются права русскоязычных. Как всегда, пропагандисты пользуются манипуляцией фактов, стремясь умалить и унизить не только Литву, но и другие Балтийские страны", – указывают аналитики.

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По их словам, за ограничение выдачи туристических виз гражданам России высказались и политики, и представитель МИД России Мария Захарова. Политологи отмечают, что таким образом стремятся отвлечь внимание от темы войны, развязанной Россией в Украине.

"Распространяемым содержанием они вводят в заблуждение своих же граждан, стремясь к большей поддержке режима и желая пробудить ненависть к Балтийским государствам. Важно отметить и то, что Кремль прилагает большие усилия в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание людей от темы войны в Украине", – отмечают они.

После вторжения российской армии в Украину Литва была одним из первых государств ЕС, ограничивших выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Сейчас на территорию Литвы граждане России могут попасть, получив гуманитарную визу другого государства Шенгенского пространства или если они получили такую визу до 24 февраля – первого дня войны в Украине.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал государства ЕС запретить выдачу виз гражданам России, Финляндия также на 90 проц. ограничила выдачу туристических виз россиянам, совсем не выдают визы Латвия и Эстония. Председательствующая сейчас в ЕС Чехия заявила, что запрет могли бы дополнить санкции в отношении Москвы.

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