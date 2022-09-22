"К любым решениям нужно относиться серьезно, поэтому в понедельник я созываю заседание Государственного совета по обороне, на котором вместе со специалистами и другими руководителями мы обсудим, как мы оцениваем нынешнюю ситуацию и что нам делать в этой ситуации", — говорится в обнародованном в среду комментарии президента.
В настоящее время глава Литвы находится с визитом в США, Нью-Йорке, участвует в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Науседы, последнее решение России меняет баланс сил в Украине в количественном отношении. Он сказал, что необходимо еще больше сосредоточиться на поддержке Украины.
"Поддержка Украины сегодня жизненно необходима", - подчеркнул он.
По словам президента, ни организация так называемых референдумов в Донецкой и Луганской республиках, ни объявленная мобилизация особой неожиданностью не стали.
"На самом деле Россия явно проигрывает эту войну, у нее большие потери и она пытается эти потери покрыть, изыскиваются новые пути усиления ее вооруженных сил, ведущих боевые действия в Украине", - сказал Науседа.
"Что это значит для России? Это значит, что теперь в войну будет вовлекаться все больше людей, так как потребуется все больше пушечного мяса. Это будут молодые люди, которые не подготовлены, у которых стандарты качества не те, что годились бы для полей сражений, а значит, жертв у нас будет еще больше, а недовольство с российских кухонь, возможно, переместится и на улицы", - прогнозировал президент Литвы.
Российский лидер Владимир Путин в среду, в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь с опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. военнослужащих.
В ответ на мобилизацию в России в Литве был повышен уровень готовности сил быстрого реагирования.
В состав ГСО Литвы входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами. ГСО возглавляет президент.
Совет рассматривает и согласовывает важнейшие вопросы обеспечения и защиты безопасности государства.
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