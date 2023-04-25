За такой проект, представленный Министерством окружающей среды, проголосовали 69 членов Сейма, против – 20, воздержались 25 парламентариев.

В среду этот законопроект одобрил парламентский Комитет по бюджету и финансам. За проект тогда проголосовали 7 членов комитета, 4 воздержались, "аграрий" Юозас Варжгалис в заседании не участвовал.

Предлагается внести поправки в Закон об акцизах, чтобы уменьшить или отменить акцизные льготы, применяемые к ископаемому топливу, а также последовательно повысить тарифы акцизов, применяемые к газойлю, каменному углю, коксу и лигниту.

Также планируется установить и повысить акцизы на торф для отопления.

Наконец, целью является – с 2025 г., когда акцизные льготы на ископаемые виды топлива будут сокращены или отменены, предполагается включить составляющую CO2 в тарифы акцизов, применяемые к некоторым энергетическим продуктам, которые будут пропорциональны выбросам CO2 от вида топлива, принимая с учетом теплотворной способности.

Составляющую CO2 не планируется применять к нефтяному газу и газообразным углеводородам, разлитым в бытовые газовые баллоны. Также к небутылированному нефтяному газу и газообразным углеводородам, приобретаемым или импортируемым в порядке, установленном центральным налоговым администратором, зарегистрированными пользователями, поставляющими их для бытовых нужд, в том числе лицами, разливающими нефтяной газ в бытовые газовые баллоны, а также поставляющими в групповые установки, через которые они могут поставляться только для бытовых нужд.

Советник президента Ярослав Неверович утверждает, что хотя для государства важно реализовать приоритеты, связанные с целями климатической нейтральности и сокращением выбросов в транспортном секторе, глава государства Гитанас Науседа, вероятно, не поддержал бы повышение акцизов только как средство увеличения бюджета.

Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что налог на загрязнение автомобилями является подходящей мерой для сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) в Литве. Она предупреждает, что, если сделать это не удастся, придется платить штрафы.