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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не скрывает – призывы главы Фракции Эмманюэля Макрона не унижать Россию для облегчения дальнейших переговоров - ему не совсем понятны.
E. Macronas
E. Macronas
© Scanpix

"На самом деле не совсем понятно. Я думаю, эта дискуссия несколько двусторонняя, она связана с французско-российскими отношениями, я не берусь комментировать высказывания лидеров Франции. Пусть они говорят о лицах представителей России, как они видят эти преступления, геноцид... Пусть это будет их задачей", – сказал Ландсбергис.

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Однако он отметил, что такие установки надо оценивать с осторожностью, поскольку, по его словам разговоры о "реинтеграции путинской России в архитектуру безопасности Европы" представляет немалую опасность для единства и безопасности Европы.

"Я вижу один риск, говорят о реинтеграции путинской России в архитектуру безопасности Европы, о том, что мы будем говорить (с Россией), что заключим мир... Это угрожает Европе большими вызовами, это угроза и единству Европы. Честно говоря, я не очень представляю, как такие предложения может одобрить большая часть стран Восточной и Центральной Европы. Честно говоря, меня это пугает, это разрушит единство Европы. Это нельзя упускать из виду", – заметил Ландсбергис.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Макрон на прошлой неделе еще раз предупредил, что нельзя унижать Москву, чтобы сохранить двери для принятия дипломатического решения, когда военные действия в Украине будут прекращены. Президент Франции заявил, что глава России Владимир Путин допустил "историческую ошибку" ворвавшись в Украину и сейчас находится "в изоляции".

Макрон повторил, что когда на Россию оказывают давление с целью прекращения войны, ее "нельзя унижать". По его словам, в тот же день, как только завершатся военные действия, надо открыть "путь для дипломатических мер".

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