После интервью Поцюса Delfi - комментарий МВД: руководитель публиковал ложный распорядок дня и лгал о своих встречах

Бывший глава СОБ порталу Delfi сказал, что после августовских беспорядков у Сейма он от министра Агне Билотайте не раз получал требование уйти с поста главы службы. По словам Р. Поцюса, чтобы его убрать проводились постоянные проверки, министр приглашала его для частных бесед.

"Мы рассматриваем это как отчаянную попытку скрыть настоящие проблемы. Эти реальные проблемы не имеют никакого отношения к ситуации с подавлением беспорядков 10 августа прошлого года. Мы можем сказать, что Ричардас Поцюс, получивший летом одно служебное взыскание, избежал второй служебной проверки только потому, что спешил подать заявление об отставке. Было решено, что глава уходит в отставку по соглашению сторон. Это указано в его заявлении. Он сам просил его уволить", - сказал В. Дмитриев на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.

По его словам, МВД и Р. Поцюс договорились не разглашать причины увольнения.

"Также было решено из уважения к его частной жизни не разглашать причины его отставки. Здесь мы вынуждены пояснить, что глава публиковал ложный распорядок дня, лгал о своих встречах с дипломатами и в это время отсутствовал на рабочем месте. Неоднократно без объяснения причин не участвовал в совещаниях уставных органов Министерства внутренних дел по вопросам управления угрозами и разъяснений не давал. Множество раз не отвечал на звонки, когда доступность должна обеспечиваться 24/7. Он отказывался выделять силы и сотрудников Службы общественной безопасности, когда полиция подключалась к обеспечению общественного порядка на мероприятиях", - сказал он.