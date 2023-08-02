После инцидента в Польше – информация министра иностранных дел планирующим посетить Беларусь

В интервью на Delfi министр сказал, что МИД пока ждет дополнительную информацию.

"Вероятность подобных инцидентов в стране, которая приняла военных частной армии и поддерживает Россию в военных действиях против Украины, понятное дело, существует. За ними надо следить очень серьезно – нужен и дипломатический и политический ответ. Я не думаю, что в данном случае нужен какой-то военный ответ со стороны стран, особенно Литвы, но повышенное внимание и готовность действовать, если будет нагнетание с другой стороны, необходимы", – сказал Ландсбергис.

Он акцентировал, что Беларусь - опасная страна.

"Те люди, которые решают воспользоваться приглашением называющего себя президентом Лукашенко приехать в Беларусь без визы, на самом деле рискуют. Я бы хотел призвать оценить действия или эти инциденты как сигнал опасности, ни в коем случае не ехать в Беларусь, потому что там могут ждать разные неожиданности и неприятности", – прибавил глава МИД.