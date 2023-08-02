02 августа 2023 г. 16:24

После инцидента в Польше – информация министра иностранных дел планирующим посетить Беларусь

 
Дайнора Панкуне
ru.DELFI.lt
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
Interviu su Gabrieliumi Landsbergiu
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

После того, как белорусские вертолеты нарушили границы воздушного пространства Польши, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что пока ждет подробную информацию, но подчеркнул, что вероятность различных инцидентов существует. Он обратился к гражданам Литвы, которые планируют воспользоваться возможностью и без визы посетить Беларусь.

В интервью на Delfi министр сказал, что МИД пока ждет дополнительную информацию.

"Вероятность подобных инцидентов в стране, которая приняла военных частной армии и поддерживает Россию в военных действиях против Украины, понятное дело, существует. За ними надо следить очень серьезно – нужен и дипломатический и политический ответ. Я не думаю, что в данном случае нужен какой-то военный ответ со стороны стран, особенно Литвы, но повышенное внимание и готовность действовать, если будет нагнетание с другой стороны, необходимы", – сказал Ландсбергис.

Он акцентировал, что Беларусь - опасная страна.

"Те люди, которые решают воспользоваться приглашением называющего себя президентом Лукашенко приехать в Беларусь без визы, на самом деле рискуют. Я бы хотел призвать оценить действия или эти инциденты как сигнал опасности, ни в коем случае не ехать в Беларусь, потому что там могут ждать разные неожиданности и неприятности", – прибавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что 1 августа из Польши поступило сообщение о том, что белорусские вертолеты нарушили границы воздушного пространства Польши. Об инциденте Польша информировала НАТО и усилила контроль на границе с Беларусью. МО Беларуси обвинения отрицает.

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