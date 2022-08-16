В президентском офисе BNS указали во вторник, что решение Китая о прекращении сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций с Литвой "не имеет под собой оснований" и офис президента "сожалеет о таком решении".

"Литва придерживается взятых на себя международных обязательств и "политики одного Китая". Президент Гитанас Науседа подчеркивает независимость и суверенные права Литвы в развитии экономических отношений с другими странами и регионами мира", — говорится в ответе президентского ведомства BNS.

"Видимо, такой шаг можно было предвидеть. Литва как демократическое государство сама выбирает, с кем развивать экономические и культурные связи, и мы делаем это с Тайванем в различных сферах", - сказала BNS спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Глава парламента Литвы, которая намерена пригласить коллег из Европейского союза (ЕС) в совместную поездку на Тайвань, заявила, что не считает столь резкую реакцию МИД Китая предостережением для себя.

"Нет, не считаю. О полученном приглашении, которое мне передал побывавший здесь глава тайваньского парламента, я говорила, у меня есть это приглашение, я призову других коллег, других председателей парламентов государств ЕС сформировать группу и, возможно, обсудить визит", — сказала журналистам во вторник в Сейме Чмилите-Нильсен.

По ее словам, чем больше демократических государств демонстрирует свою поддержку и свою позицию по отношению к Тайваню, сопротивляется попыткам Китая диктовать условия, тем сильнее становятся эти позиции.

Спикер Сейма напомнила, что в прошлом году Литва вышла из сотрудничества с Китаем в формате "17+1", а теперь это сделали Латвия и Эстония.

"Это, видимо, свидетельствует о том, что этот фронт укрепляется", - сказала политик.

Она заявила, что не слышала о том, чтобы члены Сейма Литвы собирались отправиться на открытие литовского представительства на Тайване.

В ответ на визит вице-министра транспорта и коммуникаций Агне Вайцюкевичюте на Тайвань с бизнес-миссией Китай на прошлой неделе заявил, что вводит в отношении нее санкции и прекращает сотрудничество с министерством и в целом со сферой транспорта и коммуникаций Литвы.

В МИД Китая подчеркнули, что такой визит является нарушением принципа "одного Китая", суверенитета и территориальной целостности страны, серьезным вмешательством в ее внутренние дела.

По данным Минтранспорта, после начатых Пекином в прошлом году "незаконных действий против Литвы" экономическое сотрудничество между странами практически прекратилось.