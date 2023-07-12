После двусторонней встречи Зеленского и Байдена – благодарности друг другу

"Мы должны обеспечить необходимую поддержку, и мы хотим, чтобы членство Украины в НАТО было официальным, реальным. Большое спасибо за то, что вы делаете. И плохая новость для вас – мы никуда не денемся", - шутливо закончил свою речь Дж. Байден.

В. Зеленский дал хорошую оценку первому заседанию Совета Украина-НАТО и встрече G-7.

"Большое спасибо за этот саммит. Считаю, что заседание Совета Украина-НАТО также прошло очень успешно – о достигнутых результатах мы поговорим и в Киеве", – сказал В. Зеленский президенту США и журналистам в среду.

"Прекрасные мысли были высказаны и во время встречи G-7. Я знаю, что есть страны, которые также присоединятся к решениям G-7, поэтому хочу еще раз поблагодарить за это", - добавил президент Украины.

Во вторник, до обнародования компромиссной формулировки коммюнике, В. Зеленский раскритиковал решение не устанавливать сроки вступления Украины в НАТО.