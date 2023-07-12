12 июля 2023 г. 22:56

После двусторонней встречи Зеленского и Байдена – благодарности друг другу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Joe Biden, Volodymyr Zelenskyy
Joe Biden, Volodymyr Zelenskyy
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

По завершении саммита НАТО в среду состоялась беседа лидеров США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во время двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом поблагодарил за, как он считает, успешный саммит НАТО. Со своей стороны глава Белого дома заверил, что продолжит оказывать поддержку государству, защищающемуся от России.

"Мы должны обеспечить необходимую поддержку, и мы хотим, чтобы членство Украины в НАТО было официальным, реальным. Большое спасибо за то, что вы делаете. И плохая новость для вас – мы никуда не денемся", - шутливо закончил свою речь Дж. Байден.

В. Зеленский дал хорошую оценку первому заседанию Совета Украина-НАТО и встрече G-7.

"Большое спасибо за этот саммит. Считаю, что заседание Совета Украина-НАТО также прошло очень успешно – о достигнутых результатах мы поговорим и в Киеве", – сказал В. Зеленский президенту США и журналистам в среду.

"Прекрасные мысли были высказаны и во время встречи G-7. Я знаю, что есть страны, которые также присоединятся к решениям G-7, поэтому хочу еще раз поблагодарить за это", - добавил президент Украины.

Во вторник, до обнародования компромиссной формулировки коммюнике, В. Зеленский раскритиковал решение не устанавливать сроки вступления Украины в НАТО.

Глава Украины написал в своем посте в Twitter, что его страна "заслуживает уважения", и добавил, что, похоже, "нет готовности" пригласить Украину вступить в НАТО или принять страну в ряды Альянса.

Однако на вопрос журналиста в среду, как он оценивает саммит НАТО, В. Зеленский ответил, что он прошел успешно.

"По итогам саммита мы видим большое единство лидеров. Я действительно считаю, что саммит прошел очень успешно", - сказал президент Украины.

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