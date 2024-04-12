Посла Литвы в Украине планируют отозвать с должности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Sarapinas, Gitanas Nausėda
Valdemaras Sarapinas, Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Правительство предложит отозвать посла Литвы в Украине Вальдемараса Сарапинаса.

В зарегистрированном в пятницу проекте постановления Кабмина планируется отозвать дипломата с должности главы представительства в Украине с 17 июня этого года.

В. Сарапинас также принял участие в состоявшемся в пятницу закрытом заседании Комитета Сейма по иностранным делам (КИД), где обсуждались вопросы назначения и отзыва послов.

В ходе заседания членам комитета была представлена кандидатура главы диппредставительства в Варшаве, однако пока не сообщается, кто должен занять эту должность.

По данным источников delfi.lt, на должность посла в Польше предлагается именно кандидатура В. Сарапинаса.

В. Сарапинас занимал должность посла в Украине с весны 2020 г., ранее он был послом в Финляндии.

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