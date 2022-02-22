"Послы ЕС встречаются сегодня в Брюсселе, чтобы окончательно договориться о санкциях, и, конечно же, санкции должны быть введены против России за признание "республик", — заявила во вторник новостной радиостанции Ziniu radijas главный советник президента страны по внешней политике Аста Скайсгирите.

Она сказала, что пока не может назвать конкретные санкции "до того, как состоялось заседание", но они должны быть "экономическими, энергетическими и финансовыми".

"Возможно, будет этот пакет и санкции в отношении отдельных лиц", — сказала советник главы государства.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и вводе российских войск на восток Украины.

В ответ на изменение ситуации президент США Джо Байден в тот же день подписал указ, "запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование для граждан США в так называемых регионах Донецкой народной и Луганской народной Республик в Украине, из них или в их пределах".

Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы во вторник.

По словам Скайсгирите, США и ЕС намерены согласовать соответствующие санкции против России.

"Они не обязательно будут зеркальными, но пойдут в одном направлении. Мы хотим их максимально унифицировать", — сказала советник главы страны.

По словам советника, цель санкций — "сделать так, чтобы России не было выгодно атаковать Киев".

Она сказала, что недавние действия России угрожают всему региону, а не только Украине.

"Есть много вопросов о том, остановится ли Путин на Украине. Мы должны сделать все возможное, чтобы свести количество возможностей продвигаться к минимуму. Мы можем предотвратить это средствами сдерживания, которые также являются и военными", — сказала Скайсгирите.

Советник подчеркнула, что руководитель Литвы постоянно обсуждает как с представителями НАТО, так и с США возможности размещения дополнительных мощностей сдерживания в регионе.