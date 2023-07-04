Поправки в Уголовный кодекс: за грубые природоохранные правонарушения будет грозить ответственность

Как утверждается в сообщении, согласно принятым новым положениям, природоохранные правонарушения, повлекшие ущерб, будут считаться уголовным преступлением, если сумма экологического ущерба достигнет 19,6 тыс. евро. Кодекс детализирует элементы окружающей среды, которым может быть нанесен серьезный ущерб в результате преступного деяния, т.е. воздуху, земле, почве, воде, животным, растениям, другим живым организмам, органическим и неорганическим веществам или антропогенным компонентам.

Эти изменения позволят применять уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда природе грубыми, систематическими нарушениями требований охраны окружающей среды, определенных Уголовным кодексом. Согласно новым принятым поправкам, уголовная ответственность будет применяться и в случаях, когда в результате противоправного деяния в окружающую среду выбрасывается более 7 кубометров опасных отходов или более 15 кубометров неопасных отходов.

Незаконный сброс в окружающую среду неопасных отходов в объеме более 15 кубометров, если это не повлекло значительного ущерба или иных тяжких последствий для любого из этих элементов окружающей среды, наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, или лишением свободы на срок до 3 лет. При этом незаконный сброс более 7 кубометров опасных отходов будет наказываться штрафом или ограничением свободы, либо арестом, или лишением свободы на срок до 4 лет.

За эти поправки проголосовали 80 членов Сейма, 27 парламентариев воздержались.