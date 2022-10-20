Поправка к закону поможет молодым семьям приобретать жилье не только в регионах

Член парламентской фракции социал-демократов Линас Йонаускас зарегистрировал поправку к Закону о финансовом поощрении молодых семей, приобретающих свое первое жилье.

По словам Л. Йонаускаса, предоставляемые сегодня государственные субсидии молодым семьям на приобретение жилья только в регионах носят дискриминационный характер и совершенно не стимулируют молодых людей к переезду на периферию Литвы.

"При росте цен на недвижимость молодые семьи больше не могут позволить себе покупку жилья. Единственная возможность для них – воспользоваться государственным финансовым поощрением для покупки своего первого жилья в регионах. Это означает, что жители крупных городов, родившиеся, выросшие, учившиеся и работавшие здесь, вынуждены покидать привычную среду и переезжать в чужие города. Насильно расселяя людей в сельской местности, мы не спасем вымирающие регионы. В первую очередь в регионах нужно создать необходимые условия для качественной жизни и образования детей, а не рассчитывать, что финансовые стимулы для покупки жилья решат проблему опустения регионов.

Только за 2019-2022 годы на периферии страны закрыты 132 школы. Постоянно закрываются детские сады и больницы. Между тем в городах, где созданы прекрасные условия для проживания, работы и воспитания детей, молодые семьи не могут снимать жилье из-за наличия детей, а покупать собственное уже не могут из-за стремительно растущих цен. Я думаю, что нынешнее финансовое поощрение для приобретения первого жилья выходит за рамки принципа равноправия и носит дискриминационный характер", - сказал Л. Йонаускас.

"Наряду с такими городами, где молодые семьи не могут приобрести жилье с финансовым поощрением, таких как Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паланга, Неринга, Бирштонас, Друскининкай, также находятся Неменчине, Григишкес, Паневежис. Я не понимаю, почему мы хотим вытолкнуть молодых людей туда, где их условия жизни могут быть еще хуже", - сказал Л. Йонаускас.

По его данным, в 2022 году приобретающим свое первое жилье 1 228 молодым семьям государство выделило почти 25 млн. евро.

Член Сейма подсчитал, что в случае отмены дискриминационной географической составляющей государство могло бы ежегодно предоставлять субсидии на покупку первого жилья примерно 3 000 молодым семьям, а для этого из государственного бюджета потребовалось бы дополнительно около 26 млн евро.

Предлагается, чтобы поправки к закону вступили в силу 1 января в 2024 г.