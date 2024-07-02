Помощник президента Литвы: надеемся, что реформу инвалидности не постигнет участь реформы образования

„Вопросы благополучия людей с ограниченными возможностями очень важны для президента, и мы очень внимательно следим за тем, что происходит. И глава страны надеется, что реформу инвалидности не постигнет участь печально известных реформ образования, когда механизм реализации не был подготовлен должным образом и когда идея и цели самой реформы дискредитированы“, - во вторник Žinių radijas сказала И. Сегаловичене.