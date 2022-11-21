Помощник президента США: цель не в смене режима, а в том, чтобы показать, что существует другой курс

В ноябре в Вильнюсе 9-10 проходил Форум “Будущее демократии”, организованный Министерством иностранных дел Литвы. В ней принял участие и помощник президента США, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам демократии и прав человека Роберт Берщински. В интервью с ним мы обсудили вызовы, с которыми сталкиваются демократии, противостояние авторитаризму, вмешательство России в американские выборы и о привлечении РФ к ответственности за военные преступления в Украине.

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- Позвольте мне начать с выборов в США. Как вы оцениваете уязвимость процесса? Недавно основатель российской ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что "они вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться" в американские выборы.

- Судя по всему, у нас был свободный и честный избирательный процесс, и, как всегда, когда речь идет о вмешательстве в наши выборы. Мы очень бдительны. Господин Пригожин хорошо известен Соединенным Штатам. И он, и другие, кто пытался вмешаться в наши выборы, будут привлечены к ответственности. Но у нас нет никаких признаков того, что в ходе выборов были предприняты какие-либо значимые действия по вмешательству.

- Вероятно, самым мощным оружием России для нанесения ущерба демократиям является токсичная пропаганда и "агенты влияния", внедренные в западную политику. Насколько велик этот вызов и как США намерены с ним бороться?

- Дезинформация - это проблема, с которой правительство США и правительства, подобные литовскому, хорошо знакомы. У правительств, таких как российское, нет позитивной истории, чтобы рассказать о своих действиях в мире. Поэтому они прибегают к дезинформации и пропаганде, чтобы попытаться усугубить социальные противоречия. Способ борьбы с дезинформацией заключается в распространении достоверной информации в мире, а также в обеспечении медиаграмотности нашего населения, чтобы оно могло отделять факты от вымысла. Поэтому мы очень активно сотрудничаем с такими близкими союзниками, как Литва, именно в таких видах деятельности.

- Соединенные Штаты помогают фиксировать военные преступления в Украине. Расскажите нам о результатах этой работы на сегодняшний день.

- Действия, которые мы наблюдаем со стороны российских войск и их прокси в Украине, ужасны. Мы все своими глазами видели атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, достоверные свидетельства изнасилований, убийств и пыток. И мы очень четко заявили от Белого дома и от всего правительства США, что субъекты, непосредственно ответственные за военные преступления и зверства, и те, кто руководит военными преступлениями и зверствами, в конечном итоге будут привлечены к ответственности. Какую форму примет эта ответственность, еще предстоит определить. Но мы поддерживаем вопрос ответственности во всех ее формах. Это подразумевает действия правоохранительных органов и прокуратуры в Украине, это подразумевает работу различных международных органов, таких как Международный уголовный суд и другие учреждения в рамках Организации Объединенных Наций. И это также может означать суды в третьих странах. Поэтому мы намерены работать с партнерами, чтобы убедиться, что в какой-то момент в будущем за эти преступления последует настоящая ответственность.

- Как и в какие сроки Россия может быть привлечена к ответственности за военные преступления в Украине?

- Время покажет. Иногда, когда речь идет об уголовной ответственности, это может занять много лет, но суть в том, что это произойдет. И давайте не забывать, что мы привлекаем Россию к ответственности прямо сейчас, США и их партнеры ввели невероятно жесткие санкции против Путина, его окружения и олигархов, которые его поддерживают, чтобы дать понять, что то, что они делают, совершенно неоправданно и не соответствует Уставу ООН. Поэтому мы будем продолжать наказывать Россию за ее поведение, и уголовная ответственность последует.

- Литва ограничила въезд россиян на свою территорию, поскольку считает, что россияне не должны заниматься туризмом в Европе, пока их страна находится в состоянии войны. Ведь россияне не борются с режимом. Как вы оцениваете такой подход?

- Мы ведем активный диалог с правительством Литвы и другими правительствами по вопросам запрета на выдачу виз. В Соединенных Штатах мы не применяем подход, основанный на полном запрете на выдачу виз. И мы хотим убедиться, что проводим различие между обычными россиянами, которые могут поддерживать или не поддерживать войну, и теми членами правительства, которые активно ведут войну. При этом Литва является суверенным правительством, и это правительство и другие правительства, которые сделали такой выбор, это выбор, который мы уважаем. И мы действительно хотим похвалить литовское правительство за невероятную поддержку, которую правительство и народ Литвы оказали российским активистам, журналистам и другим изгнанникам, которые столкнулись с угрозой их безопасности и жизни. Щедрость, с которой вы и другие правительства и люди в регионе буквально открыли свои двери для этих людей, находящихся под угрозой, действительно достойна восхищения.

- Но вы, лично, выступали против таких ограничений…

- Вы знаете, я здесь выступаю от имени правительства США, и мы не делали подобного выбора. Но, опять же, мы уважаем решение, которое приняло правительство Литвы.

- Вильнюс стал местом проведения Форума «Будущее демократии». Цель этого мероприятия – объединить усилия и остановить глобальную тенденцию к усилению авторитаризма в мире. Как можно защитить демократию и какие средства существуют для защиты от подрывной деятельности авторитарных режимов?

- Да. Президент Байден действительно поставил в центр своей внешней политики защиту прав человека и защиту демократии. Международные наблюдатели продемонстрировали, в какой степени демократия во всем мире была подвержена вызовам в течении почти 15 лет и как отступила. Это связано со многими причинами, включая лидеров в демократических странах, которые приходят к власти и попирают верховенство закона и защиту прав человека. Это связано с серьезными изменениями в мире, связанными с технологическим прогрессом. И, конечно, это также связано с угрозой, исходящей от авторитарных правительств, которые пытаются изменить международные правила поведения, чтобы они отражали те условия, которые существуют у них в стране. Таким образом, они могут экспортировать репрессии, которые поддерживают их власть в их стране. И поэтому президент Байден ясно дал понять, что одна из задач этой эпохи - убедиться, что демократии работают вместе, говорят друг с другом, учатся друг у друга, чтобы мы могли создать нашу собственную устойчивость против этих угроз. Мы начали в Соединенных Штатах процесс Саммита за демократию, мы принимали Литву и около 100 других правительств в декабре прошлого года, чтобы заняться именно этой темой. И мы очень ценим партнерство с Литвой в рамках саммита за демократию, и не в последнюю очередь форум, в котором я рад принять участие здесь, в Вильнюсе. Это достойное дело. И, знаете, нам нужно продолжать этот диалог о том, как противостоять авторитарным посягательствам. И я думаю, что Литве есть что рассказать о том, как отстаивать внешнюю политику, основанную на ценностях.

- Прежде чем, мы перейдем к дальнейшему обсуждению прошлогоднего Саммита за демократию, у меня будет еще один вопрос - как помочь активистам демократии в таких странах как Россия и Беларусь, где систематически попираются права человека?

- Реальность, к сожалению, такова, что в обеих странах, репрессии заметно усилились. Эти страны никогда не были свободными и открытыми, но в последние несколько лет, как при режиме Путина, так и при режиме Лукашенко, мы наблюдаем значительные репрессии и их эскалацию. Поэтому, к сожалению, ни в одной из этих стран сейчас нет возможности для открытого активизма. Что мы можем сделать, и что делает литовское правительство и народ, так это поддержать тех, кто смог бежать из этих двух стран, мы должны продолжать поддерживать их, это деятельность, в которую мы очень верим в Соединенных Штатах. И потом мы должны продолжать поддерживать российский и белорусский народы, насколько это возможно в условиях этих репрессий. Люди в обеих странах, которые я имел возможность посетить за эти годы, верят в эти вопросы, верят в свободу, но у них просто нет возможности выразить это сейчас. И многие из их лидеров, к сожалению, находятся в тюрьме по политическим мотивам. Но мы продолжаем поддерживать их и говорить им, что мы будем рядом с ними.

- Предположим, но на Западе все время твердят, что вводят санкции, в частности, чтобы подтолкнуть людей, чтобы они сами решили изменить режим у себя в стране. Так как изменить эту ситуацию?

- Наша политика не направлена на смену режима. Мы не поэтому вводим санкции. Однако мы выражаем нашу убежденность в том, что, как записано во Всеобщей декларации прав человека, все люди обладают неотъемлемым достоинством, и правительства, которые ограничивают это достоинство, нарушая свои международные обязательства, не имеют права посещать Соединенные Штаты или получать к ним доступ. Санкции, в конце концов, связаны с финансовой системой США. Так что мы очень четко представляем свою позицию. И мы хотим поддержать стремления российского и белорусского народов. Но цель не в смене режима, а в том, чтобы показать, что существует другой курс. И что мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что мы отстаиваем то, во что верим.

- Итак, вернемся к Саммиту за демократию, который состоялся в США в прошлом году. К его результатам. Возможно, вы захотите подчеркнуть, каких целей удалось достичь, а каких - нет?

- Совершенствование демократии - это работа многих поколений. Принятие законов - дело непростое, проведение значительных реформ, когда речь идет о различных компонентах прав человека и растущей справедливости, равенстве и толерантности. Это трудные вопросы, требующие времени. Тем не менее, когда 100 мировых лидеров собрались в декабре 2021 года, по нашим подсчетам, они взяли более 700 различных обязательств о том, как они собираются укреплять свои собственные демократии внутри страны и работать вместе для укрепления демократии и защиты прав человека за рубежом. На втором саммите, который, как мы надеемся, состоится в первой половине 2023 года, мы хотим пригласить назад этих лидеров и обратить внимание на тех, кто выполнил взятые на себя обязательства. И мы увидели целый ряд областей, где это произошло, где были приняты новые законы, например, антидискриминационные законы, новые программы, поддерживающие активистов и журналистов по всему миру. Поэтому мы считаем, что нам есть что рассказать.

- Я бы еще хотела обсудить поддержку Украины, если можно. Белый дом сказал, что результаты выборов не повлияют на дальнейшую помощь Украине. Но если мы представим, что республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах парламента - а от некоторых их представителей звучат призывы сократить помощь - как можно будет сохранить эту поддержку?

- Соединенные Штаты неизменно поддерживают правительство и народ Украины, и это двухпартийный приоритет. Да, в политической системе США есть некоторые голоса, которые утверждают обратное. Но я могу заверить вас, что на уровне руководства демократы и республиканцы заинтересованы в решительной поддержке тех, кто сражается на фронтах свободы. Поэтому мы не думаем, что ситуация изменится.