ССР сообщила, что начала досудебное расследование после сообщения депутата Матаса Мальдейкиса о попытке его подкупа.

К. Мотечюс в четверг был задержан.

По данным досудебного расследования, помощник парламентария К. Мотечюса в помещении Сейма предложил М. Мальдейкису взятку в размере 50 000 евро за то, чтобы депутат поддержал лично и подействовал на других членов Сейма с тем, чтобы было остановлено или отложено на неопределенный срок рассмотрение изменений к закону о налоге на лотереи и игорный бизнес.

Это расследование контролирует и возглавляют прокуроры Отдела расследования оргпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

Член сейма М. Мальдейкис подтвердил журналистам, что предложение взятки он получил примерно месяц назад и сразу обратился в ССР.

Пожаловался на насилие

Cообщение ССР опубликовала вскоре после того, как М. Пуйдокас сделал в сейме заявление о том, испытал на себе насилие со стороны агентов ССР.

Он утверждал, что его душили, порвали его одежду, силой отняли личные вещи. Член Сейма утверждал, что произошедшие снял на видео его адвокат.

"Произошел беспрецедентный случай в истории литовского парламентаризма, в собственном кабинете против меня применили насилие агенты ССР, меня душили, разорвали одежду", – сказал М. Пуйдокас.

"У меня нет никакого судебного статуса – я не являюсь ни свидетелем, ни подозреваемым, у меня силой отняли мои личные вещи, до крови расцарапали руки. Мне не хватало воздуха, я сказал, что я задыхаюсь, а меня продолжали душить и не прекращали эти действия", – утверждал он.

По словам парламентария, инцидент произошел у него в кабинете. Сами обвинения правоохраны его помощнику он назвал абсурдом.

ССР признала, что ее сотрудникам пришлось силой взять телефоны у члена сейма, так как парламентарий отказался выполнять законные требования правоохранителей.

Вызванный в Сейм после инцидента заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас сказал, что в связи с действиями сотрудников ССР против М. Пуйдокаса будет проведено внутреннее расследование.

Г. Иванаускас отметил, что пока известна только версия члена сейма М. Пуйдокаса.

"Нужно подождать, и сами должностные лица, которые выполняют действия, должна объяснить, как все было. Как я понимаю, с этой стороны высказана только позиция члена сейма", - сказал прокурор.