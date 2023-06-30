30 июня 2023 г. 11:35

Польский спецназ будет охранять саммит НАТО

 
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ФОТО: Reuters/Scanpix

Польша направит в Литву контингент спецназовцев для обеспечения безопасности саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, пишет Европейская правда

Об этом в четверг объявило Бюро национальной безопасности Польши.

Решение, согласованное президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком, является "результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве".

Польские спецназовцы будут выполнять задачи с помощью средств воздушных перевозок, вертолетов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.


По словам главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Сиверы, контингент начнет подготовку с проведения серии учений, запланированных на следующую неделю, в частности на Сувалкском перешейке и объектах критической инфраструктуры.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщили в Вооруженных силах Литвы, более 3 тысяч военных будут способствовать обеспечению безопасности во время саммита.

Ранее Литва возобновила контроль на границах со странами Шенгенской зоны, а Германия начала развертывание системы противовоздушной обороны Patriot.

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