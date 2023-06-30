Польский спецназ будет охранять саммит НАТО

Об этом в четверг объявило Бюро национальной безопасности Польши.

Решение, согласованное президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком, является "результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве".

Польские спецназовцы будут выполнять задачи с помощью средств воздушных перевозок, вертолетов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.