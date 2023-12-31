Польский дипломат: восстановить из праха ни СССР, ни Российскую империю при помощи войны у Путина не получится

- Кремль и российский МИД обвиняет Польшу, наравне с Литвой, в русофобии, у России есть какие-то основания для таких обвинений или это очередная кремлевская пропаганда?
- Русских в Польше никто не преследовал ни тогда, когда в стране в конце 80-х годов пал коммунистический режим, навязанный Польше Советским Союзом и начались демократические перемены, ни даже сейчас, когда Россия развязала войну в Украине.
Польских политиков на заре демократических перемен в стране заботил вопрос того, как добиться вывода советских войск с территории Польши. К счастью СССР, тогда, по тем или иным причинам пошел на встречу странам Центральной и Восточной Европы и согласился вывести свои вооруженные силы с их территорий. В результате у стран нашего региона появились хорошие поводы для того, чтобы наладить хорошие отношения с Россией, в которой, как казалось тогда, тоже начались демократические перемены.
Первым сигналом, который вызвал большое беспокойство в столицах европейских стран было нападение России на Грузию в 2008 году, но тем не менее еще лет десять, двенадцать назад, до оккупации и аннексии Москвой Крыма в 2014 году, отношения большинства европейских стран с Российской Федерацией были достаточно хорошими.
Благодаря усилиям Варшавы, в свое время россияне, жители Калининграда и Калининградской области, получили возможность без виз приезжать в приграничные районы Польши. Однако российская сторона достаточно быстро от такой возможности отказалась, по мнению российских властей, видимо таким образом мы пытались пропагандировать западные ценности и подрывать консервативные устои россиян. Вздорные обвинения.
Именно после аннексии Россией Крыма в 2014 году Европейский Союз пересмотрел свою политику по отношению к Кремлю, а после нападения Москвы на Украину в феврале 2022 года, резко осудил действия российского руководства и начал вводить санкции, направленные на ограничение возможностей Кремля вести войну в Украине. В настоящее время, дипломатические отношения Польши и России находятся на самом низком уровне, со времени окончания Второй Мировой войны. Подчеркну, что нападение Российской Федерации на Украину привело к самой большой войне в Европе, начиная как раз с той же Второй мировой войны.
Польша не подвергала и не подвергает сомнению легитимность устоявшихся после Второй мировой войны границ в Европе и соответственно не выдвигает требований их пересмотреть. Когда у СССР появился новый лидер – Михаил Горбачев, в Польше это восприняли с огромным энтузиазмом. Варшава также приветствовала решение Бориса Ельцина открыть архивы российских спецслужб о массовом расстреле во время Второй мировой войны офицерского корпуса польской армии в Катыни. Наследник Ельцина, Владимир Путин, решение своего предшественника отменил, архивы НКВД и КГБ, снова захлопнулись и стали недоступными польским историкам.
- Ваше мнение как экс-дипломата Польши и Европейского Союза о Российской Федерации?
- Россия стремительно возвращается в состояние страны с авторитарным режим, во главе которой стоит диктатор. Что происходит в России? Людей бросают в тюрьмы на года только за то, что их точка зрения не совпадает с точкой зрения диктатора в Кремле, происходят политические убийства противников режима. Думаю, что Владимир Путин совершил одну из своих самых больших ошибок, когда решил, что он сможет заново построить империю. Времена, в которых мы живем, особенно хорошо подчеркивают ущербность идеи Путина о строительстве империи при помощи территориальной экспансии и авторитарного правления. Наивно было бы думать, что примером для будущего развития России могли бы послужить времена правления династии Романовых, которые триста лет создавали территориальное могущество Российской империи. Те времена давно и навсегда прошли.
- Как в Европейском Союзе воспринимают Россию?
- Сегодня Россию в Польше, да и не только в Польше, но и других странах, воспринимают сквозь призму войны, которую Кремль развязал против Украины. Как я уже сказал – войной поднять из праха ни Советский Союз, ни Российскую империю у Путина не получится. Вернуть уважение и влияние, восстановить партнерские отношения Россия может только в том случае, если сама будет предпринимать усилия для этого, но вместо этого все свои усилия Москва направляет на войну с Украиной, в российский военно-промышленный комплекс вкачиваются огромные деньги. Европейский Союз четко дал понять, что не приемлет ни агрессивной и империалистической политики Владимира Путина, президента Российской Федерации, ни тех, кто такую политику поддерживает, но в Европе верят, что достаточно многим россиянам ценности Путина не по нраву. И когда режим Путина падет, появится новая Россия.
Ну а пока, всё чего Путин смог добиться - это лишь то, что границы всех Европейских стран закрыты для россиян, а главным союзником Кремля стала Северная Корея. Очевидно, что Путин забыл или проигнорировал, что у каждой войны есть своя цена, и это далеко не только экономические или военные издержки и расходы, но и политические и репутационные.
- Но все-таки Кремль утверждает, что все прекрасно: вместо западных союзников появились новые, Россию уважают, а перестройка Горбачева – это не что иное, как катастрофа.
- У Российской Федерации нечего показать миру и нечем привлечь людей. За исключением нескольких больших городов и регионов, почти вся страна нищая, ничего не изменилось со времен царя. Что у России хорошо получилось, так это нападением на Украину напугать другие страны. Путин показал свое искаженное агрессией и злобой лицо, лицо человека, который ни вот что не ставит свои же декларации о мире и дружбе. Сегодня Путин утверждает, что перестройка Горбачева – это катастрофа. Так вот, это неправда. Катастрофой перестройка может быть для Путина, а вот весь остальной мир благодаря перестройке увидел, что Россия может пожелать измениться к лучшему. Горбачев дал России возможность выйти из тупика, а Путин снова ее направил на путь, который кончается даже не тупиком, а стеной. Угрозой для Российской Федерации являются не страны Центрально-Восточной Европы или Запад в целом, а политика президента России Владимира Путина.
- Тем не менее, Москва прилагает массу усилий для того, чтобы вбить клин между странами Европейского Союза, ослабить и их и их поддержку Украины.
- Думаю, что в Кремле сильно переоценивают свои возможности, если пытаются приписать себе трения между Польшей и Европейским Союзом. Те споры и конфликты между Варшавой с одной стороны и Брюсселем, Берлином, Парижем и Лондоном с другой стороны - это следствие политических процессов в самой Польше. “Право и Справедливость”, партия, правившая до последних выборов в Польше, была и остается склонной к авторитаризму, решениям, подрывающим верховенство права, поэтому неудивительно, что подобная деятельность вызывала недоумение в европейских столицах.
Возвращаясь к Украине – насколько эффективной будет политика Европейского Союза по отношению к Украине, зависит от Германии, самой крупной и влиятельной страны ЕС. Думаю, что в Берлине после нападения России на Украину произошла переоценка роли Украины и Российской Федерации. Впрочем, не только в Берлине… Очевидно, что Германия, Франция и Великобритания убеждены в том, что сохранение независимости Украины необходимо. Да, Путин надеется на то, что западные народы устанут от войны, устанут поддерживать украинцев, но… приняв решение напасть на Украину, российский президент просчитался. Он смог добиться лишь того, что украинцы сформировались как нация, как народ понимающий, кто является причиной их страданий. И эта причина - Россия и ее президент. Путин, развязав войну собственными руками, перерезал ниточки, связывавшие Россию и Украину. В результате, цена, которую за это преступление придется заплатить Кремлю, будет высокой. Россия без Украины – не империя, более того, из-за войны Москва теряет влияние на Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Грузию и даже Армению. Все эти страны либо склоняются к дружеским отношениям с Европой, либо с Китаем.
- А где во всей этой большой политике страны Балтии и Польша?
- По моему мнению, то, что страны Балтии являются членами Североатлантического Альянса, Европейского Союза - это символ полного провала политики Владимира Путина. Литва, Латвия и Эстония, их безопасность и государственность являются одним из самых важных приоритетов для безопасности Польши, Варшава заинтересована в том, чтобы страны Балтии были хорошо вооружены, чтобы отпугнуть восточных любителей повоевать.
- Россия может вообще измениться или пройдет время, и наследник Путина, кем бы он ни был, снова пойдет войной на соседние страны?
- Не думаю, что Кремлю удастся постоянно поддерживать имперскую политику. Современный мир, это мир, в котором все страны в какой-то степени, иногда большей, иногда меньшей, но зависят друг от друга. Можно, например, по-разному относится к политике Китая, но Пекин, несмотря на свою иногда воинственную риторику, достаточно прагматично выстраивает отношения с США, Европой и другими странами. Москва, напротив, в отличие от Пекина, и дальше убеждена в своем величии и имперскости, в праве на территориальную экспансию за счет соседних стран. В Кремле забыли или не желают помнить, что современном мире – территория не является фактором, который влияет на мощь, влиятельность и уровень развития государства.