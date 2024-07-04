2024.07.04 10:05

Польша предложила Литве совместно приобрести ПЗРК Piorun

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Władysław Kosiniak-Kamysz, Laurynas Kasčiūnas
Władysław Kosiniak-Kamysz, Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

На состоявшейся в среду встрече министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил Литве совместно закупить переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.

„Мы рады предложению Польши присоединиться к закупке переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в среду после встречи с министром обороны Польши.

„(На данный момент) у нас есть старая версия польских систем обороны Grom, которую мы планируем передать Украине“, - добавил он, подчеркнув необходимость замены нынешних комплексов на более современные.

Альтернативой министр считает предложенный В. Косиняк-Камышем Piorun.

Л. Кащюнас подчеркнул, что комплекс Piorun будет подходящим при создании дивизии, с целью усиления добровольческих сил охраны края и усиления защиты критически важной инфраструктуры.

В среду с официальным визитом Литву посетил министр обороны Польши В. Косиняк-Камыш.

В ходе визита министр обороны Польши встретился с министром обороны Литвы Л. Кащюнасом. Министры посетили Падварёнскую заставу Вильнюсского отряда Службы охраны государственной границы.

В ходе последующей двусторонней встречи министры обсудили вопросы национальной безопасности и укрепления границ.

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