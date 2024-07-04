Польша предложила Литве совместно приобрести ПЗРК Piorun

„Мы рады предложению Польши присоединиться к закупке переносных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun“, - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас на пресс-конференции в среду после встречи с министром обороны Польши.
„(На данный момент) у нас есть старая версия польских систем обороны Grom, которую мы планируем передать Украине“, - добавил он, подчеркнув необходимость замены нынешних комплексов на более современные.
Альтернативой министр считает предложенный В. Косиняк-Камышем Piorun.
Л. Кащюнас подчеркнул, что комплекс Piorun будет подходящим при создании дивизии, с целью усиления добровольческих сил охраны края и усиления защиты критически важной инфраструктуры.
В среду с официальным визитом Литву посетил министр обороны Польши В. Косиняк-Камыш.
В ходе визита министр обороны Польши встретился с министром обороны Литвы Л. Кащюнасом. Министры посетили Падварёнскую заставу Вильнюсского отряда Службы охраны государственной границы.
В ходе последующей двусторонней встречи министры обсудили вопросы национальной безопасности и укрепления границ.