27 июля 2023 г. 21:27

Польша, Литва и Латвия могут вместе закрыть границу с Беларусью в случае серьезного инцидента с ЧВК "Вагнер"

 
bbcrussian.com
„Wagner“ Baltarusijoje
„Wagner“ Baltarusijoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В случае серьезного инцидента с участием наемников ЧВК "Вагнер" Польша, Литва и Латвия могут одновременно закрыть свои границы с Беларусью, заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский.

Как напоминает агентство Reuters, которое цитирует Каминского, 19 июля Польша решила передислоцировать свои войска к восточной границе после того, как в Беларуси появились лагеря "вагнеровцев".

"Несомненно, если произойдет серьезный инцидент с участием группы "Вагнер" на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы без сомнения предпримем совместные действия", — сказал глава МВД Польши.

23 июля белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что размещенные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в Варшаву, чтобы поквитаться за поставки оружия из Польши в Украину, и он с трудом отговаривает их от этих намерений.

Эти слова вызвали острое беспокойство в соседних государствах.

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bbcrussian.com
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