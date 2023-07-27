Польша, Литва и Латвия могут вместе закрыть границу с Беларусью в случае серьезного инцидента с ЧВК "Вагнер"

Как напоминает агентство Reuters, которое цитирует Каминского, 19 июля Польша решила передислоцировать свои войска к восточной границе после того, как в Беларуси появились лагеря "вагнеровцев".

"Несомненно, если произойдет серьезный инцидент с участием группы "Вагнер" на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы без сомнения предпримем совместные действия", — сказал глава МВД Польши.

23 июля белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что размещенные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в Варшаву, чтобы поквитаться за поставки оружия из Польши в Украину, и он с трудом отговаривает их от этих намерений.