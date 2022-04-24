Преподаватель университета им. М.Рёмериса Витаутас Думбляускас сказал, что, несмотря на войну в Украине, рейтинги правящих консерваторов не растут.

"Мы не должны забывать, что у Союза отечества есть "потолок" электората. Это не больше 300 000 человек, а на выборы приходит больше 1 млн. Ничего удивительного в этом нет, я спокойно отношусь к тому что консерваторы на первом месте, а кто-то на втором", – сказал он, заметив, что сейчас тройка лидеров уже ясна.

"Феномен партии Сквернялиса очень интересный. (…) Я думаю, что он повторяет судьбу одного лидера партии. Напомню о Новом союзе. Пока Артурас Паулаускас пользовался популярностью, была популярна и его партия. И здесь примерно так – эта партия результат популярности Сквернялиса, если его рейтинг будет снижаться, рейтинги партии испарятся как дым", – сказал Думбляускас, заметив, что союз "Во имя Литвы" попадет в парламент на выборах 2024 года.

"Тут уже все ясно, я думаю. И, по моему мнению, она с социал-демократами создаст правительство, я так подозреваю", – заметил он.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис подтвердил, что лидеры ясны уже сейчас.

"Думаю, эти три партии будут лидировать и дальше – быть может, будет меняться место, это естественно", – сказал политолог, заметив, что в Литве часто партию связывают с конкретным политиком, когда тот теряет популярность, идет на спад и рейтинг партии.

Белинис сказал, что консерваторы заметны своими делами.

"Мы их видим, поэтому они в рейтинге. Мы видим Сквернялиса и его активность – эта инерция дает шанс. И кое-что меня немного удивляет – социал-демократы. Они не такие активные, но, видимо, есть наработки в прошлом. Будем надеяться, что партия активизирует себя, и мы увидим ее еще более яркой", – сказал он.