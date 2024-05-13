Политолог о выборах: растет количество протестных голосов

Урбонайте сказала, что перед выборами думала, что шансы на второй тур есть как у Шимоните, так и у Вегеле.
"Конечно, заметный результат Жемайтайтиса объясняет, почему во втором туре нет Вегеле. Я так понимаю, случилось так, что избирателю, на которого ориентировался Вегеле, понятнее был Жемайтайтис. Он был проще, говорил яснее, понятнее.
Если сказать проще, с Жемайтайтисом избиратели хотели бы выпить пива. А у Вегеле был такой статус профессора, человека из богатой семьи. Думаю, это могло просто не сработать. Признайтесь, на такой результат Жемайтайтиса никто не рассчитывал", – сказала Урбонайте.
По ее словам, был проведен подсчет протестных голосов. "У нас были Вегеле, Жемайтайтис и Эдуардас Вайткус. Конечно, я не ставлю между ними знак равенства, у каждого из них есть своя специфика, а Вегеле мог претендовать на голоса некоторых образованных людей. Там совсем иная мозаика – появилось слишком много составляющих. Посмотрите, что было в 2019 г., когда был Арвидас Юозайтис, Вальдемар Томашевский, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис и Валентинас Мазуронис.
Я могу сказать, что в этом году результаты Вегеле, Жамайтайтиса и Вайткуса намного выше тех, которые подобные кандидаты получили в 2019 году", – сказала политолог.
По словам Урбонене, на выборах 2019 г. около 170 000 голосов могли быть "протестными", а в этом году их намного больше.
"Мы говорим о 400 000 голосов. Картина совсем иная", – сказала политолог.
Delfi напоминает, что во второй тур президентских выборов в Литве вышли Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните.