Политолог о выборах: растет количество протестных голосов

Урбонайте сказала, что перед выборами думала, что шансы на второй тур есть как у Шимоните, так и у Вегеле.

"Конечно, заметный результат Жемайтайтиса объясняет, почему во втором туре нет Вегеле. Я так понимаю, случилось так, что избирателю, на которого ориентировался Вегеле, понятнее был Жемайтайтис. Он был проще, говорил яснее, понятнее.

Если сказать проще, с Жемайтайтисом избиратели хотели бы выпить пива. А у Вегеле был такой статус профессора, человека из богатой семьи. Думаю, это могло просто не сработать. Признайтесь, на такой результат Жемайтайтиса никто не рассчитывал", – сказала Урбонайте.