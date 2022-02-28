"Когда ты послал убивать людей, разрушать жизни на десятилетия вперед и понял, что победителем не станешь, смелости просто уйти не хватает (способы ухода могут быть разными, это могут быть и несколько граммов металла), остается только угрожать ядерным оружием", – писала политолог.

"И да, не без помощи большой части российского общества, он сегодня находится там, где находится, несмотря на то, что это общество ментально насиловали и ставили на колени. Но это еще один урок и для Запада, который улыбался, когда говорили об угрозах, и тут же инвестировал в России, думал, как получить более дешевый газ и как заручиться инвестициями российских олигархов. Деньги не пахли. Зато сейчас Владимир Путин предлагает ароматерапию в виде ядерного оружия", – заметила Урбонайте.

По ее словам, как Европа, так и Путин, загнали себя в угол.

"И сопротивление, которое оказала Украина, и реакция Запада может закончиться для него крахом. Сбор своих игрушек в Украине тоже был бы крахом у себя дома. А Европе, которая безнадежно опоздала с пониманием реальной опасности и сущности Кремля, сейчас жизненно важно оказывать помощь Украине, но сегодня никто не может быть уверен в том, какой будет реакция на помощь Европы Украине, это показывает и это отчаяние. А то, что он и своих не пожалеет, очевидно. Россия была предана ему (пусть и с помощью насилия), но он ее постоянно предавал. Мы знаем, где сейчас те, кто противился этому", – сказала Урбонайте.

Она писала, что сложно сказать, что сегодня стало больше ощущение безопасности.

"Да и Европе сегодня больше чем вчера нужна победа Украины. Держись, Украина!" – писала политолог.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию в Украине. Российская армия начала наступление по всем фронтам.