Политолог критикует мэра Вильнюса: он за свой счет должен вернуть то, что изменил

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Витаутас Думбляускас сказал, что самая большая интрига сейчас - президентские выборы и новые рейтинги.

По заказу Delfi компания Spinter tyrimai провела опрос, результаты которого показали, что лидирует по-прежнему действующий президент Гитанас Науседа, а результаты премьер-министра Ингриды Шимоните и адвоката Игнаса Вегеле сравнялись. Ни один из них еще не сказал, будет ли принимать участие в выборах 2024 года.

"Меня сейчас больше интересуют президентские выборы. И интрига, которую я вижу – кто будет вторым номером во втором туре – Шимоните или Вегеле. Ведь, если бы выборы были сейчас – то это большой вопрос. Вегеле – политик одного вопроса. Ну и пока даже не политик, а юрист, профессор.

Но он популярен. И, видимо, немалая часть общества – около 10% видит в нем какую-то надежду. Думаю, это самая большая интрига", – сказал Думбляускас.

Он сказал, что Вегеле хорошо известен критикой в адрес управления пандемией.

"И если он выйдет во второй тур, я думаю, интрига будет большой. Ведь Науседа и Вегеле будут сражаться за тех же избирателей. Думаю, для Науседы - это спасение. Думаю, Союз отечества обратится к своим избирателям и призовет голосовать за него, если во втором туре будет Науседа и Вегеле", – считает политолог.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис сказал, что до президентских выборов еще далеко, поэтому не надо придавать большого значения рейтингам.

"Их результаты еще могут меняться. На сегодняшний день мы видим, что Науседа недостижим", – сказал он.

Белинис обратил внимание на другое политическое событие – муниципальные выборы и выборы мэров.

По его словам, большая часть избирателей ведет себя "достаточно аполитично".

"Они равнодушны к тому политическому процессу, который происходит здесь и сейчас. Или они поверхностно, наивно относятся к большей части политических процессов. И эта наивность дает шанс популистам, которые ловят общество, на какое-то одно слащавое заявление. И так получают свои баллы. (…) Большая часть общества пока спит и заботится о других вещах", – сказал Белинис.

Думбляускас сказал, что пассивность и равнодушие избирателей показывает уровень муниципальных властей.

"Люди чувствуют,что местные власти не столь значимы, как центральная власть", – заметил он. Политолог сказал, что в Вильнюсе многие жители возмущены решением мэра и его команды сузить некоторые улицы.

"Сколько денег Шимашюс потратил на сужение улиц, а при этом в Вильнюсе не хватает детских садов. Может, можно было построить несколько детских садов? Это уму не постижимо, думаю, тут уголовное дело можно завести. Но пассивность жителей - вот самая большая беда. (…) Но надо наказать, надо, чтобы за свой счет вернул улицам нормальную ширину, надо этого требовать", – сказал Думбляускас.

Белинис напомнил, что речь идет о самоуправлениях – в решение проблем должны вовлекать всех.

"Это значит, что все вовлекаются в решение вопроса. Иногда это бывает базар, если участвуют все, а иногда - новый порядок. Но на сегодняшний день можно признать, что принцип муниципалитета реализуется только во время выборов. Когда все принимают решение, идут голосовать, а 60% даже не идут, они равнодушны. После выборов уже только мэр в ответе, горсовет, но не избиратель. Значит, самоуправления в нашей жизни нет", – сказал Белинис.