Политолог : Беларусь стала большим гаражом для военной машины Кремля

 
Наталья Север
"Салідарнасць"
Vytis Jurkonis
Vytis Jurkonis
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Часть экспертов поспешили назвать опубликованные секретные документы Бундесвера о нападении России на восточный фланг НАТО в 2025 году слишком гипотетическими. Тем не менее мировое сообщество, наученное горьким опытом после игнорирования угроз Украине, предпочитает предусмотреть все варианты, даже самые нереалистичные.

Тем более, что сами страны Балтии всегда рассматривали угрозу со стороны России, как реальную, заявил белорусскому изданию "Салідарнасць" Витис Юрконис.

— Мы не можем скептически относиться к угрозам России по целому ряду причин — от исторических до четких сигналов Кремля уже в наше время, — объясняет политолог. — И Литва не раз обращала на это внимание мирового сообщества.

Еще в 2008 году мы, единственные, блокировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС на Совете евро-атлантического партнерства.

Мы также заявляли об угрозе, исходящей из Беларуси, многократно выступая против строительства Островецкой АЭС или совместных российско-беларусских учений «Запад».

Можно вспомнить и попытку вмешательства РФ в выборы президента Литвы, за что Роландасу Паксасу был объявлен импичмент в 2004 году, и то, что на территории Литвы в 2005 году уже падал российский истребитель.

Разного рода провокации проводились и в отношении других стран Балтии, не говоря уже просто об угрозах, исходивших от различных одиозных деятелей как в России, так и в Беларуси.

Сейчас уже никто не смеется. Более того, на предложение по поводу поддержки Украины и усиления восточного фланга НАТО все смотрят намного серьезнее.

— Тема Сувалкского коридора, которому в опубликованном сценарии Bild отведена серьезная роль, уже вставала, когда Лукашенко угрожал при помощи вагнеровцев. Какие выводы из этого сделали страны Балтии и НАТО?

Лукашенко в своих угрозах хочет казаться уверенным в себе, но у него не очень получается. Думаю, он сам понимает, что заигрался.

Следует отметить, что само размещение вагнеровцев в Беларуси стало пощечиной беларусским офицерам. Кроме того, это показало, какое место отведено Лукашенко в глазах Кремля.

Очевидно, что в случае необходимости ни с ним, ни с его режимом никто считаться не намерен. Однако это опасная ситуация не только для самого режима беларусского правителя, но и для суверенитета всей страны.

Ну и после активного лоббирования присутствия войск НАТО в Литве сегодня располагается немецкий контингент, в Латвии — канадский, в Эстонии — британский. Также везде присутствуют и американские войска. Существенно увеличилась воздушная полиция НАТО, которая занимается патрулированием воздушного пространства.

Отдельно хочу сказать о стратегических проектах скоростной автомагистрали Via Baltica и двухуровневого моста Rail Baltica, которые чрезвычайно важны для логистики и быстрого перемещения войск.

Кстати, членство Финляндии и будущее членство Швеции в НАТО тоже существенно изменило ситуацию в регионе Балтийского моря.

Так что паники у нас нет, и мы готовы к решительному отпору.

— Беларусь могут еще раз использовать как плацдарм для военных действий?

— Помню, как-то еще до 2020 года обсуждал ситуацию в Беларуси с генералом Беном Ходжесом, который в прошлом занимал должность командующего армией США в Европе.

И вот он на мои жесткие критические высказывания о режиме Лукашенко парировал, дескать, могло быть и хуже, если бы Литва граничила не с Беларусью, а с Россией.

На это тогда я ответил, что он заблуждается, и что Лукашенко и есть «оруженосец Кремля». Но в тот период многие находились во власти иллюзий, созданных Владимиром Макеем и частью экспертов, о том, что Лукашенко якобы борется с РФ за суверенитет своей страны.

Однако мы все достаточно быстро убедились в обратном — и летом 2021 года во время искусственно созданного миграционного кризиса, а затем и 24 февраля 2022 года. Вспоминая тот спор, мне хотелось спросить у генерала, спасла ли беларусская граница людей в Чернигове?

Собственно, вопрос по поводу использования Беларуси сейчас стоит рассматривать куда более остро.

— А у Беларуси есть потенциал для того, чтобы принять участие в военном конфликте? Одно дело — угрожать, но другое — уровень профессионализма армии, переданные России запасы оружия и т.д.

— Никогда не нужно недооценивать соперника. И не стоит преуменьшать роль и участие Беларуси в этих военных действиях.

Да, мы все знаем о героизме «рельсовых» партизан, акциях протеста, данных киберпартизан, переданных украинской стороне, и конечно, о беларусах, воюющих на стороне Украины.

Однако нужно смотреть правде в глаза. Беларусь стала большим гаражом для военной машины Кремля. Это и переданные боеприпасы, и заводы, которые начали работать на полную мощь, и ремонт российской военной техники, и больницы, переполненные солдатами из РФ.

Не говоря уже о роли Беларуси в обходе санкций, благодаря чему Россия до сих пор получает необходимые технологии.

Более близкого союзника у Кремля нет — это факт. Именно это стало причиной того, что Россия смогла вести войну на нескольких фронтах.

Если мы говорим о дальнейшем продвижении российских войск, особенно о захвате Сувалкского коридора, для этого РФ необходима территория Беларуси.

В целом относительно прогнозов разгрома Украины с дальнейшими тяжелыми последствиями, хочу сказать, что граждане Литвы достаточно четко демонстрируют свою позицию, заключающуюся в том, что нужно делать все возможное (и невозможное тоже!), чтобы не допустить такого варианта.

Как и многие государства, мы прекрасно понимаем, что такой роскоши, как остаться в стороне и молча понаблюдать и переждать, у нас больше нет.

Несмотря на то, что мы маленькое государство, вместе с другими странами Балтии Литва лидирует среди стран Западного мира по оказанию финансовой помощи из расчета на душу населения.

Нашу помощь видят и воюющие на фронте, и пострадавшие от войны граждане или беженцы из Украины, и дипломаты на международной арене, где Литва традиционно выступает одним из самых ярых адвокатов Украины.

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