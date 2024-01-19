Политолог : Беларусь стала большим гаражом для военной машины Кремля

Тем более, что сами страны Балтии всегда рассматривали угрозу со стороны России, как реальную, заявил белорусскому изданию "Салідарнасць" Витис Юрконис.
— Мы не можем скептически относиться к угрозам России по целому ряду причин — от исторических до четких сигналов Кремля уже в наше время, — объясняет политолог. — И Литва не раз обращала на это внимание мирового сообщества.
Еще в 2008 году мы, единственные, блокировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС на Совете евро-атлантического партнерства.
Мы также заявляли об угрозе, исходящей из Беларуси, многократно выступая против строительства Островецкой АЭС или совместных российско-беларусских учений «Запад».
Можно вспомнить и попытку вмешательства РФ в выборы президента Литвы, за что Роландасу Паксасу был объявлен импичмент в 2004 году, и то, что на территории Литвы в 2005 году уже падал российский истребитель.
Разного рода провокации проводились и в отношении других стран Балтии, не говоря уже просто об угрозах, исходивших от различных одиозных деятелей как в России, так и в Беларуси.
Сейчас уже никто не смеется. Более того, на предложение по поводу поддержки Украины и усиления восточного фланга НАТО все смотрят намного серьезнее.
— Тема Сувалкского коридора, которому в опубликованном сценарии Bild отведена серьезная роль, уже вставала, когда Лукашенко угрожал при помощи вагнеровцев. Какие выводы из этого сделали страны Балтии и НАТО?
— Лукашенко в своих угрозах хочет казаться уверенным в себе, но у него не очень получается. Думаю, он сам понимает, что заигрался.
Следует отметить, что само размещение вагнеровцев в Беларуси стало пощечиной беларусским офицерам. Кроме того, это показало, какое место отведено Лукашенко в глазах Кремля.
Очевидно, что в случае необходимости ни с ним, ни с его режимом никто считаться не намерен. Однако это опасная ситуация не только для самого режима беларусского правителя, но и для суверенитета всей страны.
Ну и после активного лоббирования присутствия войск НАТО в Литве сегодня располагается немецкий контингент, в Латвии — канадский, в Эстонии — британский. Также везде присутствуют и американские войска. Существенно увеличилась воздушная полиция НАТО, которая занимается патрулированием воздушного пространства.
Отдельно хочу сказать о стратегических проектах скоростной автомагистрали Via Baltica и двухуровневого моста Rail Baltica, которые чрезвычайно важны для логистики и быстрого перемещения войск.
Кстати, членство Финляндии и будущее членство Швеции в НАТО тоже существенно изменило ситуацию в регионе Балтийского моря.
Так что паники у нас нет, и мы готовы к решительному отпору.
— Беларусь могут еще раз использовать как плацдарм для военных действий?
— Помню, как-то еще до 2020 года обсуждал ситуацию в Беларуси с генералом Беном Ходжесом, который в прошлом занимал должность командующего армией США в Европе.
И вот он на мои жесткие критические высказывания о режиме Лукашенко парировал, дескать, могло быть и хуже, если бы Литва граничила не с Беларусью, а с Россией.
На это тогда я ответил, что он заблуждается, и что Лукашенко и есть «оруженосец Кремля». Но в тот период многие находились во власти иллюзий, созданных Владимиром Макеем и частью экспертов, о том, что Лукашенко якобы борется с РФ за суверенитет своей страны.
Однако мы все достаточно быстро убедились в обратном — и летом 2021 года во время искусственно созданного миграционного кризиса, а затем и 24 февраля 2022 года. Вспоминая тот спор, мне хотелось спросить у генерала, спасла ли беларусская граница людей в Чернигове?
Собственно, вопрос по поводу использования Беларуси сейчас стоит рассматривать куда более остро.
— А у Беларуси есть потенциал для того, чтобы принять участие в военном конфликте? Одно дело — угрожать, но другое — уровень профессионализма армии, переданные России запасы оружия и т.д.
— Никогда не нужно недооценивать соперника. И не стоит преуменьшать роль и участие Беларуси в этих военных действиях.
Да, мы все знаем о героизме «рельсовых» партизан, акциях протеста, данных киберпартизан, переданных украинской стороне, и конечно, о беларусах, воюющих на стороне Украины.
Однако нужно смотреть правде в глаза. Беларусь стала большим гаражом для военной машины Кремля. Это и переданные боеприпасы, и заводы, которые начали работать на полную мощь, и ремонт российской военной техники, и больницы, переполненные солдатами из РФ.
Не говоря уже о роли Беларуси в обходе санкций, благодаря чему Россия до сих пор получает необходимые технологии.
Более близкого союзника у Кремля нет — это факт. Именно это стало причиной того, что Россия смогла вести войну на нескольких фронтах.
Если мы говорим о дальнейшем продвижении российских войск, особенно о захвате Сувалкского коридора, для этого РФ необходима территория Беларуси.
В целом относительно прогнозов разгрома Украины с дальнейшими тяжелыми последствиями, хочу сказать, что граждане Литвы достаточно четко демонстрируют свою позицию, заключающуюся в том, что нужно делать все возможное (и невозможное тоже!), чтобы не допустить такого варианта.
Как и многие государства, мы прекрасно понимаем, что такой роскоши, как остаться в стороне и молча понаблюдать и переждать, у нас больше нет.
Несмотря на то, что мы маленькое государство, вместе с другими странами Балтии Литва лидирует среди стран Западного мира по оказанию финансовой помощи из расчета на душу населения.
Нашу помощь видят и воюющие на фронте, и пострадавшие от войны граждане или беженцы из Украины, и дипломаты на международной арене, где Литва традиционно выступает одним из самых ярых адвокатов Украины.