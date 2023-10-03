Политики призывают командарма покинуть занимаемый пост

"Удивляет, что командарм не понимает, что такое общественные и частные интересы. Эти деньги, выделяемые на аренду жилья, из того же котла, что и средства на оборону страны. И использовать их на благо своего сына... Иначе и не назовешь – человек запутался и не понимает элементарных вещей", – сказал Delfi депутат.
По его словам, надо пересмотреть, может, аренда жилья у родственников стала обыденным делом в системе обороны, внутренних дел.
"Вывод простой и ясный: это полная дискредитация самой системы, созданной для военных, у которых нет своего жилья, поскольку действует крепкая система ротации. Но, похоже, этот порок может быть не только в армии. Эти деньги на аренду жилья получат и сотрудники системы внутренних дел, может, стоит взглянуть на вопрос шире", – сказал Сквернялис.
Он считает, что эту ситуацию должен оценить и президент: "Будем надеяться, что будет слово и оценка президента. Или же снова президент останется где-то в уголочке?"
А Рупшис, по мнению Сквернялиса, должен покинуть пост.
"Я думаю, это однозначно", – отметил он.
Delfi говорил и с представителем правящих либералов Раймундасом Лопатой.
"Это еще Литва. Я, к примеру, не знаю, как в Исландии, где больше 300 000, этого избегают", – сказал Лопата.
Он оценил и тон общения Рупшиса с журналистами: "Я думаю, в данном случае, надо понимать, как общаться с людьми вообще и с журналистами в частности".
Лопата считает, что этот вопрос должна оценить Государственная комиссия служебной этики и юристы.
"Я не думаю, что эти действия выполнялись без консультаций с юристами. Но мне странно, что есть бреши в законе и их не устраняют. Такое первое впечатление. Я думаю, ГКСЭ должна выяснить этот вопрос, – сказал политик. – Из репортажа я понял, что командарм обращался к своим юристам, чтобы выяснить, все ли в порядке. Военные юристы говорят, что "все законно". Но, наверное, совет всем нам – и политикам, и офицерам высокого чина, – таких ситуаций надо избегать".
Президент Гитанас Науседа назначил генерала-майора Рупшиса на должность командарма Литовской армии в июле 2019 года.
В соответствии с законом, командарма на 5 лет назначает и увольняет президент с одобрения парламента.
3 октября стало известно, что командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис арендует у своего сына квартиру в Вильнюсе. Командарм получает на аренду жилья 445 евро, сообщает портал 15min.
В публикации сказано, что генерал-лейтенант арендует квартиру в Вильнюсе у своего сына Довидаса, это зафиксировано в декларации частных интересов с июля 2021 г. Его декларация, как и декларации других военных, не публичная.
Рупшис сказал журналистам, что арендует квартиру у сына, поскольку в Вильнюсе бывает только в рабочие дни. Он сам указал сумму денег, которую получает на аренду, но не ответил на вопрос о стоимости аренды.
По словам журналистов, сын Рупшиса - зять владельца компании Teltonika Арвидаса Паукштиса. Сам он живет в подаренном тестем доме в престижном районе Вильнюса. По договору, сын Рупшиса получил в подарок половину участка земли. В декларации Рупшиса, по данным портала, не указано, что его сын с женой являются управляющими компании, продающей продукцию Teltonika.
В полной записи разговора, предоставленной журналистами, командующий армией на вопросы о связях с Паукштисом отвечает, что задаются глупые вопросы, журналисту он сказал "вы глупый или просто таким кажетесь?", но тут же извиняется.
Позднее армия порталу представила ответ, в котором говорится, что Рупшис имеет право арендовать квартиру у сына, поскольку не владеет недвижимостью в Вильнюсе и прилегающих районах.