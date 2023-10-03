Политики призывают командарма покинуть занимаемый пост

Он считает, что эту ситуацию должен оценить и президент: "Будем надеяться, что будет слово и оценка президента. Или же снова президент останется где-то в уголочке?"

"Вывод простой и ясный: это полная дискредитация самой системы, созданной для военных, у которых нет своего жилья, поскольку действует крепкая система ротации. Но, похоже, этот порок может быть не только в армии. Эти деньги на аренду жилья получат и сотрудники системы внутренних дел, может, стоит взглянуть на вопрос шире", – сказал Сквернялис.

По его словам, надо пересмотреть, может, аренда жилья у родственников стала обыденным делом в системе обороны, внутренних дел.

"Удивляет, что командарм не понимает, что такое общественные и частные интересы. Эти деньги, выделяемые на аренду жилья, из того же котла, что и средства на оборону страны. И использовать их на благо своего сына... Иначе и не назовешь – человек запутался и не понимает элементарных вещей", – сказал Delfi депутат.

"Я думаю, это однозначно", – отметил он.

Delfi говорил и с представителем правящих либералов Раймундасом Лопатой.

"Это еще Литва. Я, к примеру, не знаю, как в Исландии, где больше 300 000, этого избегают", – сказал Лопата.

Он оценил и тон общения Рупшиса с журналистами: "Я думаю, в данном случае, надо понимать, как общаться с людьми вообще и с журналистами в частности".

Лопата считает, что этот вопрос должна оценить Государственная комиссия служебной этики и юристы.

"Я не думаю, что эти действия выполнялись без консультаций с юристами. Но мне странно, что есть бреши в законе и их не устраняют. Такое первое впечатление. Я думаю, ГКСЭ должна выяснить этот вопрос, – сказал политик. – Из репортажа я понял, что командарм обращался к своим юристам, чтобы выяснить, все ли в порядке. Военные юристы говорят, что "все законно". Но, наверное, совет всем нам – и политикам, и офицерам высокого чина, – таких ситуаций надо избегать".