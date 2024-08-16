Политики неохотно комментируют подозрения, предъявленные вице-мэру Вильнюсского района: это вопрос ответственности каждого

„Вице-мэр занимает высокую политическую должность в крупном муниципалитете Литвы, вносит вклад в принятие различных решений, поэтому, на мой взгляд, ей следует приостановить свою деятельность. Подобные подозрения ставят под сомнение ее политическую прозрачность. Однако это вопрос личного решения каждого“, – подчеркнул представитель оппозиции Вильнюсского райсовета.

Он подчеркнул, что есть вопросы к прозрачности работы Э. Тамошюнайте, которая могла ранее злоупотреблять средствами депутата столичного горсовета.

„На основании одних лишь предъявленных подозрений судить сложно. Эти подозрения связаны с ее (Э. Тамошюнайте – ELTA) мандатом депутата Вильнюсского горсовета“, – заявил агентству Elta депутат Вильнюсского райсовета, представитель Партии свободы Даниэль Илькевич.

Однако, по мнению представителей оппозиции, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) должна приостановить свою деятельность на посту вице-мэра.

С тем, что подобные подозрения бросают тень на работу любого политика, согласен и районный либерал Стасис Мушейкис. По его словам, вице-мэр могла бы взять пример у тех, кто фигурировал в „чековом“ деле.

„Сложно что-то сказать — расследование начато, нужно дождаться его завершения. Конечно, это вопрос ответственности каждого политика. В подобных ситуациях ответственные политики приостанавливают свою деятельность до выяснения результатов расследования“, – заявил С. Мушейкис.

Однако сама Э. Тамошюнайте отказалась комментировать ситуацию, связанную с обвинениями ССР.

„Спасибо. Не буду комментировать“, — сказала она агентству Elta и повесила трубку.