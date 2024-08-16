Политики неохотно комментируют подозрения, предъявленные вице-мэру Вильнюсского района: это вопрос ответственности каждого

Однако, по мнению представителей оппозиции, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) должна приостановить свою деятельность на посту вице-мэра.
„На основании одних лишь предъявленных подозрений судить сложно. Эти подозрения связаны с ее (Э. Тамошюнайте – ELTA) мандатом депутата Вильнюсского горсовета“, – заявил агентству Elta депутат Вильнюсского райсовета, представитель Партии свободы Даниэль Илькевич.
Он подчеркнул, что есть вопросы к прозрачности работы Э. Тамошюнайте, которая могла ранее злоупотреблять средствами депутата столичного горсовета.
„Вице-мэр занимает высокую политическую должность в крупном муниципалитете Литвы, вносит вклад в принятие различных решений, поэтому, на мой взгляд, ей следует приостановить свою деятельность. Подобные подозрения ставят под сомнение ее политическую прозрачность. Однако это вопрос личного решения каждого“, – подчеркнул представитель оппозиции Вильнюсского райсовета.
С тем, что подобные подозрения бросают тень на работу любого политика, согласен и районный либерал Стасис Мушейкис. По его словам, вице-мэр могла бы взять пример у тех, кто фигурировал в „чековом“ деле.
„Сложно что-то сказать — расследование начато, нужно дождаться его завершения. Конечно, это вопрос ответственности каждого политика. В подобных ситуациях ответственные политики приостанавливают свою деятельность до выяснения результатов расследования“, – заявил С. Мушейкис.
Однако сама Э. Тамошюнайте отказалась комментировать ситуацию, связанную с обвинениями ССР.
„Спасибо. Не буду комментировать“, — сказала она агентству Elta и повесила трубку.
Находящийся сейчас в отпуске мэр Вильнюсского района Роберт Духневич и председатель ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский заявили, что пока не ознакомились с ситуацией. В списке кандидатов в Сейм от ИАПЛ-СХС Э. Тамошюнайте значится под седьмым номером.
На прошлой неделе ССР предъявила депутату Вильнюсского горсовета Эдите Тамошюнайте подозрения в предполагаемом злоупотреблении служебным положением при использовании денежных средств, выделяемых на деятельность депутата горсовета.
По данным следствия, Э. Тамошюнайте, будучи депутатом Вильнюсского горсовета, предположительно, злоупотребляя своим служебным положением, могла причинить муниципальной администрации города Вильнюса ущерб почти на 6500 евро.
В настоящее время ССР проводит предварительные расследования по поводу возможного нецелевого использования муниципальных средств в 26 муниципалитетах.