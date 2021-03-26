Такое решение приняла проходившая в онлайн-режиме 22-я ассамблея членов Сейма Литвы и сейма, и сената Польши, сообщил Отдел по связям с общественностью Сейма.
В принятом ПА заявлении намечается добиваться, чтобы во время председательства Польши и Литвы в Совете ЕС в 2025 и 2027 годах ассоциированным странам-членам программы ЕС "Восточное партнерство", то есть Молдавии, Грузии и Украине был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС и начаты переговоры о членстве в ЕС.
"Пример успеха стран "Восточного партнерства" является стратегически важным в деле помощи созданию демократической и европейской России вместо агрессивной, недружественной, нарушающей международные обязательства и создающей постоянную геополитическую напряженность Российской Федерации", - говорится в заявлении ПА.
В своем заявлении ПА также призвала белорусский режим прекратить репрессии против мирных жителей и освободить задержанных во время демонстраций, освободить лидеров польского меньшинства Беларуси, в том числе - председателя Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.
ПА решительно осудила действия России, идущие вразрез с международным правом и взятыми Россией обязательствами.
22-ю сессию ПА организовал парламент Польши.
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