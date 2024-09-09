Politico прогнозирует, что Кубилюс может получить портфель комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу

„Фон дер Ляйен дала понять, что было бы целесообразно передать новый пост комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу кому-то из кандидатов Центральной или Восточной Европы. Член Европарламента Андрюс Кубилюс, который специализируется на сфере обороны, - опытный политик, он больше 5 лет занимал должность премьер-министра“, – пишет Politico.
В статье акцентируется и опыт работы Кубилюса в 2008 г. в условиях финансового кризиса и тот факт, что политик поддерживает Украину.
„Он подчеркнул необходимость оказания постоянной военной помощи Киеву и высказался за план, по которому Западные союзники выделили бы поддержку в размере 0,25% ВВП, которая помогла бы одолеть Россию на поле боя. Он также призывал заставить Москву заплатить счета по восстановлению Украины, используя для этого замороженное имущество России. В Вильнюсе он предлагал учредить департамент или министерство, которое решало бы вопросы Украины“, – сказано в издании.
Сам Кубилюс говорил, что портфель комиссара обороны был бы одним из приоритетных для Литвы.
Новая Еврокомиссия начнет работу с 1 ноября 2024 г.