Politico прогнозирует, что Кубилюс может получить портфель комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу

„Фон дер Ляйен дала понять, что было бы целесообразно передать новый пост комиссара по обороне, оборонной промышленности и космосу кому-то из кандидатов Центральной или Восточной Европы. Член Европарламента Андрюс Кубилюс, который специализируется на сфере обороны, - опытный политик, он больше 5 лет занимал должность премьер-министра“, – пишет Politico.

В статье акцентируется и опыт работы Кубилюса в 2008 г. в условиях финансового кризиса и тот факт, что политик поддерживает Украину.