Politico представляет "фракцию" странных депутатов ЕП, в их числе – Гражулис

Издание представляет собственный список, в который вошли 23 избранных депутата Европарламента.

Среди новых членов ЕП – кипрская звезда YouTube, борющийся с коррупцией певец из Болгарии, греческая женщина-мясник, фотографий которой почти никто не видел, и бывший чешский автогонщик, обвиненный в приветствии А. Гитлера.

В этом списке оказался и представитель Литвы П. Гражулис.

65-летний политик был избран в качестве представителя Союза народа и справедливости.

В прошлом году П. Гражулис был лишен мандата члена парламента в результате импичменту за то, что голосовал от имени другого парламентария. Ему 10 лет запрещено баллотироваться на выборные должности.