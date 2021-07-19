Сейчас глава НАТО - Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии. Он занимает этот пост с октября 2014 г. Союзники продлили срок его пребывания на этом посту до сентября 2022 г.
Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались; предполагают, что кандидата представят в конце весны или в начале лета 2022 г на саммите НАТО в Мадриде.
На данный момент наиболее перспективными кандидатами считаются Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.
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