aA
Начались поиски нового лидера НАТО, сообщает портал Politico. В числе возможных кандидатов на этот пост – экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд и лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Сейчас глава НАТО - Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии. Он занимает этот пост с октября 2014 г. Союзники продлили срок его пребывания на этом посту до сентября 2022 г.

Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались; предполагают, что кандидата представят в конце весны или в начале лета 2022 г на саммите НАТО в Мадриде.

На данный момент наиболее перспективными кандидатами считаются Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Грибаускайте: за свободу и человечность надо бороться каждый день (273)

Ссылки никогда для Литвы не станут далеким прошлым,...

В Вильнюсе заочно осуждены шпионы, собиравшие информацию о Грибаускайте (43)

Вильнюсский окружной суд заочно принял решение по...

Грибаускайте: спор по вопросу представительства на саммитах ЕС вредит репутации Литвы (13)

Спор правящих консерваторов и президента Литвы...

TOP новостей

Премьер-министр упоминает о скорых переменах: некоторым жителям самим придется платить за тесты (55)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ответила на...

Представители столовой, в которой кормят мигрантов: их поведение сильно отличается от привычного (68)

Повар сельской столовой, которая организует питание...

Новейшие рейтинги дают надежду правящим консерваторам (29)

В рейтинге политических партий Литвы снова сменился...

У мэра Вильнюса не осталось иллюзий: осенью будет четвертая волна коронавируса  призывает не оплачивать тесты непривитым (38)

Надвигается четвертая волна коронавируса, однако в...

Штамм "дельта" вскоре станет доминирующим, специалисты делятся рекомендациями (6)

В конце августа штамм "дельта" составит 90% всех новых...