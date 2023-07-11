Politico: дипломаты понимают разочарование Зеленского, но он "заходит слишком далеко"

Еще один дипломат добавил: «Мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания». Но, подчеркнул он, «какой бы ни была формулировка нашего коммюнике, все союзники согласны с тем, что будущее законное место Украины — в НАТО».