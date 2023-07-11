Politico: дипломаты понимают разочарование Зеленского, но он "заходит слишком далеко"

В последнем проекте коммюнике, который будет выпущен по итогам саммита, говорится: «Мы сможем направить приглашение Украине, когда союзники будут согласны с этим, а условия — выполнены», пишет издание со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.
Формулировка еще не доработана, но проект коммюнике, увиденный Киевом во вторник, вызвал возмущение украинского лидера. Он назвал абсурдом отсутствие точных сроков вступления Украины в Альянс: «Выглядит так, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса».
Некоторые дипломаты, приехавшие на саммит, уже прокомментировали слова Зеленского на условиях анонимности.
«Я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и несправедливый подход», — сказал Politico высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, добавив, что Зеленский «заходит слишком далеко».
Некоторые, впрочем, заявили, что понимают чувства украинского лидера.
«Его разочарование понятно, учитывая агрессивную войну России. Согласовать коммюнике в любом случае должны союзники. Саммит продемонстрирует твердую и непоколебимую поддержку Украины», — сказал источник издания в НАТО.
Еще один дипломат добавил: «Мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания». Но, подчеркнул он, «какой бы ни была формулировка нашего коммюнике, все союзники согласны с тем, что будущее законное место Украины — в НАТО».