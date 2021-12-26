Политический прогноз на следующий год: рейтинги консерваторов продолжат падать

С A. Сисасом Delfi поговорил незадолго до Рождества, 23 декабря, когда в Сейме прошли жаркие дебаты о правах мигрантов, и наконец было принято решение ограничить передвижение мигрантов в Литве на срок до года. Критики возмутились тем, что это станет возможным только по решению Государственной пограничной службы (СОГГЛ) или Департамента миграции, а не суда.

"В политике и дальше будут споры, противоречия и поиск лучших решений наихудшими способами, как это происходят сегодня в Сейме. Я не думаю, что что-то принципиально изменится в политике. В частности, последние события показали, что правительство по-прежнему держится до последнего, не желая и не имея возможности терять солдат. Никаких серьезных потрясений в политике не будет, кроме того, что я видел, что 29 января демократы готовят съезд "Во имя Литвы", будет новая партия. Будут новые соблазны и перебежки от одной стороны к другой", - говорит А. Сисас.

Особенно радужной перспективы для консерваторов, у которых самая большая фракция в Сейме, он не прогнозирует.

"Я считаю, что рейтинги консерваторов должны и дальше падать. Сегодня они тоже хотят поругаться и с иерархами Церкви. Это - пик", - сказал А. Сисас, имея в виду, что позиция председателя Конференции епископов Гинтараса Грушаса относительно Закона о правовом статусе иностранцев не была услышана.

В своем публичном обращении председатель Конференции епископов отметил, что "поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, которые обсуждаются в Сейме накануне Рождества, не только не улучшают условия жизни беженцев, но и усугубляют их положение.

"ООН и другие международные организации уже выразили обеспокоенность этими планами", - написал Грушас.

Говорит, что у Литвы могут быть проблемы

Социал-демократ прогнозирует, что, если президент Гитанас Науседа не наложит вето на принятый закон, у Литвы могут возникнуть проблемы с этим.

"Я вспомнил случай Антавиляй, когда все утверждали, что тюрьмы нет и нет заключенных, но почему-то через какое-то время Литва заплатила аж 150 тысяч евро или больше заключенному не в Литве. Здесь был один (мужчина), который два месяца находился в курортной зоне Антавиляй. А этих людей будут держать год. Здесь только Кащюнас может объяснять, что они могут свободно передвигаться, но Европейский суд по правам человека, вероятно, не признает, что задержание и содержание за забором является свободным передвижением", - сказал А. Сисас.

В целом, что касается отношений консерваторов с другими, социал-демократ прогнозирует, что они будут продолжать ссориться со всеми. Он также не видит предпосылок для их соглашения с президентом.

"Я не вижу никаких предпосылок для этого, потому что сегодня, насколько я понимаю, они отклонят право вето в отношении контролера разведки", - заявил А. Сисас.

Большие проблемы - это омикрон и бряцание оружием

Депутат не верит, что пандемия закончится в следующем году.

"Боюсь, что может появиться еще одна мутация. Пандемия такова, что до тех пор, пока определенная часть населения мира не приобретет иммунитет, могут возникать всевозможные вариации. Европа и Северная Америка неплохо вакцинированы, но весь остальной мир далек от этого. Пока они не будут вакцинированы, есть возможности для появления других штаммов. Я думаю, что это самая большая проблема", - сказал А. Сисас.

По его словам, вторая большая проблема - это бряцание оружием.

"Я не знаю, что сегодня скажет Путин, но он, вероятно, не станет предлагать мир, а снова предложит некоторые уступки. Близость к месту противостояния может иметь последствия", - сказал А. Сисас.

Депутат Сейма выразил ожидание стабилизации цен на энергоносители.

"Может быть, центральный банк и экономисты наконец угадают уровень инфляции, о котором некоторые уже объявили, и она уменьшится вдвое. Тогда гражданам будет легче дышать.

Но, знаете, когда я разговариваю с вами и вижу самые большие пробки вокруг Сейма и Delfi в час дня, я не могу сказать, что жизнь плоха. Если на улице так много машин, вопрос в том, кто работает?" - сказал А. Сисас.

Депутат Сейма не считает, что разрыв между разными доходными группами уменьшится.

"В результате принятых решений уровень бедности может несколько снизиться. Те, кто тяжело жили, будут жить тяжело, а те, кто жил хорошо, будут жить только лучше", - сказал А. Сисас.