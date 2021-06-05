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О причинах он подробно рассказал в своем телеграм-канале и социальной сети фейсбук. Одна из них — упоминание Шрайбмана как якобы одного из координаторов уличных протестов в недавнем интервью Романа Протасевича госканалу ОНТ.
Политический аналитик Артем Шрайбман уехал из Беларуси
© DELFI / Šarūnas Mažeika

«В сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка. По делу TUT.ВY, формально связанному с налогами компании, сидит политический блок редакции, люди, которые наверняка даже понятия не имеют, сколько налогов они платили. С моим кейсом такая же ситуация», — пишет Артем.

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По словам Шрайбмана, никакой обиды на Протасевича у него нет и быть не может.

«Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят».

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Tut.by
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