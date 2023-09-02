Полиграф для "второсортных коллаборантов". Как россияне пытаются провести "выборы" на оккупированной украинской территории

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, рассказывает, что в запорожской "ячейке КПРФ" источник предоставил аудиосообщение коллаборанта, опубликованное в группе телеграмм канала. В этом сообщении говорится, что всем, кто хочет стать "кандидатами" от партии КПРФ на предстоящих выборах 10 сентября в России (сам "избирательный процесс" начнется на оккупированной территории тремя днями ранее), должен пройти проверку на полиграфе в Мелитополе у здания бывшего торгового центра.
О том, что к такой процедуре россияне относятся тщательно говорит и количество проверок – четыре человека в неделю. При этом коллаборанты перед полиграфом заполняют анкету, по которой можно проследить, насколько тщательно их допытывают. К примеру, среди вопросов к "кандидатам" – служба в вооруженных силах Украины, попытки вербовки, выезда за границу, родственники, которые служат в ВСУ или спецслужбах и так далее. Подобные допросы проходят и представители других российских партий, набирающих в свои члены коллаборантов на оккупированном юге.
Лисянский считает, что таким образом россияне боятся шпионов и тотально не доверяют своим коллаборантам. Причем происходит такое на всех уровнях власти.
"Эти проверки – показатель, что украинцы, согласившиеся работать с оккупантами – второй сорт для россиян. В таком поведении можно увидеть как пренебрежение к предателям, так и всю имперскую сущность Кремля", – говорит Лисянский.
Россияне активно развернули целую кампанию на оккупированных территориях в преддверии так называемых "выборов". Главная цель – создать видимость легального избирательного процесса и тем самым оправдать оккупацию. Для Кремля важно показать, что якобы местные жители активно участвуют в "выборах".
При этом все территориальные и региональные "избиркомы" на оккупированных украинских территориях будут подключены к российской системе "Выборы". Вера Ястребова, директор "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), поясняет, что Кремль поставил задачу оккупационным администрациям, чтобы участие на выборах приняло более 5 млн человек. Эта цифра вероятнее всего взята из "данным" оккупационных администраций в псевдореферендумах прошлого года о "присоединении к РФ" – тогда якобы в опросе приняло участие 4, 4 млн человек.
Однако, такие данные чрезвычайно завышены. К примеру, коллаборанты заявляют, что на территории левобережной Херсонщины, сейчас находящейся под российской оккупацией, проживает больше 400 000 человек, хотя по факту там их в два раза меньше.
Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что количество людей, которые готовы сотрудничать с россиянами не так велико. Так в Мелитополе и целом районе (наиболее населенном на оккупированном юге) на сотрудничество с россиянами пошло около 700 человек.
"Это те люди, кто перешел к ним в школах, чтобы обучать детей, и те, кто пошел в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения", – говорит Федоров.
Приблизительно на таком уровне находится и число коллаборантов по данным СБУ в Херсонской области. То есть, можно сказать, что число сотрудничающих с российской оккупационной администрацией не так велико.
Поэтому в предварительных списках оккупантов много людей с сомнительными "политическими данными". Так "Единая Россия" выставила на выборы Валерия Филатова, по профессии сторож в "Центре занятости" города Дебальцево. Или на "выборы" от единоросов подался Геннадий Малюков, кладовщик из Геническа. Иногда в списках встречаются и представители так называемой "элиты" среди коллаборантов, скажем, Александр Линьков, в прошлом первый заместитель городского головы луганского города Антрацит, а сейчас и.о. "мэр города" идет на "выборы" также от "Единой России".
Нужно отметить, что основные российские партии ринулись на оккупированную часть Украины. Среди них "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – за правду", ЛДПР и даже так называемая оппозиция – партия "Новые люди". Всего в "выборах" на оккупированной территории будут участвовать 32 российских партии.
При этом основная роль у "Единой России", а остальные партии в качестве фона проводят свою деятельность. Кремлевские кураторы всячески показывают привилегированное положение единоросов, к примеру, тот коллаборант, который становится главой регионального отделения "Единой России", фактически становится главным в регионе. Это относится как к небольшим постам, скажем, "мэру" Мелитополя Галина Данильченко, которую назначали на этот "пост" россияне, дали руководить "местной" организации единоросов.
Так и более значительным позициям – в "ДНР" такой "чести" удостоился "глава республики" Денис Пушилин, а в "ЛНР" "председатель Народного совета" Денис Мирошниченко. Также россияне активно формируют "избирательные комиссии", в которые записывали по шесть человек на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов.
В целом россияне активно стараются показывать "подготовку к выборам". Так на
оккупированных территориях "ЛДНР", Запорожской и Херсонской областей утвержден состав "территориальных избирательных комиссий" – в "ЛНР" 31 территориальная избирательная комиссия, в "ДНР" – 36, в Херсонской области – 14, а в Запорожской области – 19.
Помимо этого, сформированы и "участковые избирательные комиссии", к примеру, на территории "ЛНР" – 461 "участковая комиссия", в "ДНР" – 615, в Запорожской области 606, а по Херсонской области россияне не опубликовали такую информацию.
Ястребова говорит, что ВПГ удалось определить, кто из российских депутатов Госдумы курируют "выборы". Так росдепутат Артем Бичаев стал уполномоченным представителем "Единой России" в оккупированной Запорожской области. А Игорь Кастюкевич, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, обосновался в оккупированной Херсонской области.
Но на деле "избирательным процессом" занимаются представители Администрации Президента РФ. Так Лисянский рассказывает, что им удалось получить данные о политтехнологах, в обязанности которых "гарантировать результат на выборах".
Среди таких политехнологов Александр Малькевич, ранее сотрудничавший с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным. Малькевич курирует оккупированную Херсонскую и Запорожскую области. Подобным образом участвует и Максим Шугалей, политтехнолог, последние 10 лет работавший с Евгением Пригожиным. Сейчас Шулагей занимается организацией "выборов" в Луганской области.
Лисянский говорит, что в АП РФ поставили задачу по распределению голосов избирателей, в которой первое место займет "Единая Россия" с показателями 65 -70%, КПРФ 7–10 %, "Справедливая Россия – За правду" - 5-7% и ЛДПР, партия "Новые люди" по 5%.
Но такой показатель даже на бумаге сложно показать из-за того, что как минимум 50% людей на временно оккупированных территориях Украины отказываются принимать участие в организации и проведении выборов. Ястребова добавляет, что низкий процент оформления российских паспортов заставил оккупантов пойти на крайние меры – они разрешили допускать человека к голосованию по любому документу, удостоверяющему личность, даже украинским водительским правам.
Также впервые российский ЦИК разрешил организовывать "экстерриториальные участки" на территории России для украинцев, которые выехали и проживают на территории РФ.
"Эти украинцы были депортированы или вынуждены выехать из разбитых Россией городов, а теперь в местах их компактных поселений в РФ будут организованы "экстерриториальные участки", чтобы в последующем заявить о высокой явке местных жителей на эти выборы. Понятно, какой результат на таких участках "нарисуют". Кремль пытается всячески показать легитимность "выборов", но уже можно сказать, что эти "выборы" – это ширма и тотальный обман. Ничего общего с нормальным избирательным процессом, происходящее на оккупированной украинской территории назвать нельзя", – завершает Лисянский.