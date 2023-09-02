Полиграф для "второсортных коллаборантов". Как россияне пытаются провести "выборы" на оккупированной украинской территории

О том, что к такой процедуре россияне относятся тщательно говорит и количество проверок – четыре человека в неделю. При этом коллаборанты перед полиграфом заполняют анкету, по которой можно проследить, насколько тщательно их допытывают. К примеру, среди вопросов к "кандидатам" – служба в вооруженных силах Украины, попытки вербовки, выезда за границу, родственники, которые служат в ВСУ или спецслужбах и так далее. Подобные допросы проходят и представители других российских партий, набирающих в свои члены коллаборантов на оккупированном юге.

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, рассказывает, что в запорожской "ячейке КПРФ" источник предоставил аудиосообщение коллаборанта, опубликованное в группе телеграмм канала. В этом сообщении говорится, что всем, кто хочет стать "кандидатами" от партии КПРФ на предстоящих выборах 10 сентября в России (сам "избирательный процесс" начнется на оккупированной территории тремя днями ранее), должен пройти проверку на полиграфе в Мелитополе у здания бывшего торгового центра.

При этом все территориальные и региональные "избиркомы" на оккупированных украинских территориях будут подключены к российской системе " Выборы ". Вера Ястребова, директор "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), поясняет, что Кремль поставил задачу оккупационным администрациям, чтобы участие на выборах приняло более 5 млн человек. Эта цифра вероятнее всего взята из "данным" оккупационных администраций в псевдореферендумах прошлого года о "присоединении к РФ" – тогда якобы в опросе приняло участие 4, 4 млн человек.

Россияне активно развернули целую кампанию на оккупированных территориях в преддверии так называемых "выборов". Главная цель – создать видимость легального избирательного процесса и тем самым оправдать оккупацию. Для Кремля важно показать, что якобы местные жители активно участвуют в "выборах".

"Эти проверки – показатель, что украинцы, согласившиеся работать с оккупантами – второй сорт для россиян. В таком поведении можно увидеть как пренебрежение к предателям, так и всю имперскую сущность Кремля ", – говорит Лисянский.

Лисянский считает, что таким образом россияне боятся шпионов и тотально не доверяют своим коллаборантам. Причем происходит такое на всех уровнях власти.

Однако, такие данные чрезвычайно завышены. К примеру, коллаборанты заявляют, что на территории левобережной Херсонщины, сейчас находящейся под российской оккупацией, проживает больше 400 000 человек, хотя по факту там их в два раза меньше.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что количество людей, которые готовы сотрудничать с россиянами не так велико. Так в Мелитополе и целом районе (наиболее населенном на оккупированном юге) на сотрудничество с россиянами пошло около 700 человек.

"Это те люди, кто перешел к ним в школах, чтобы обучать детей, и те, кто пошел в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения", – говорит Федоров.

Приблизительно на таком уровне находится и число коллаборантов по данным СБУ в Херсонской области. То есть, можно сказать, что число сотрудничающих с российской оккупационной администрацией не так велико.