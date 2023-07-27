Покупка танков стала яблоком раздора: министр обороны и президентская служба говорят разные вещи

"Это значит, мы оценили их. Танки хорошие, одни дороже, другие дешевле, но эксплуатационные расходы определили именно такой выбор", – заметил Анушаускас.

По словам министра, армия также рассматривала такие варианты, как американские и корейские танки.

Он сказал, что немецкому Министерству обороны намереваются послать письмо о намерениях, такое письмо высылают тем, кого выбирают.

Однако, по словам Анушаускаса, армия свой выбор сделала. Самыми подходящими танками армия считает немецкие Leopard , ранее у этого производителя покупали Boxer.

В минувший вторник президентская служба сказала, что договор о намерениях ничего не значит, это не обязательства – просто можно получить больше данных, Литва еще выбирает танки.

В минувший понедельник старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис сказал о танках: "Что никаких окончательных решений не принимали".

Президентская служба считает, что выбор продолжается.

"Члены совета попросили армию и МО дополнительно представить политическую, экономическую, промышленную и финансовую оценку вариантов", – сказал Будрис.

Член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раймундас Лопата сказал, что непонятно, какие аргументы были в пользу немецких танков, прозрачно ли это решение и нет ли договора с немцами купить Leopard в обмен на размещение бригады в Литве.

Литве требуется примерно 50 танков. Это будет самая дорогая покупка не только в истории ЛА, но и в истории независимой Литвы. Цена составит около 2 млрд. евро.

Член ПКНБО Дайнюс Гайжаускас был удивлен принятым решением.

"Приходят и говорят, что протокол намерений... Что, почему, мы ничего не знаем", – сказал он. Если рано продемонстрировать заинтересованность, вряд ли удастся сбить цену.