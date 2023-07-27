Покупка танков "обрастает" неясностями: министр обороны и президентская служба говорят разные вещи

В минувший понедельник старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис сказал о танках: "Что никаких окончательных решений не принимали".
Министр обороны Арвидас Анушаускас заметил: "МЫ подпишем договор о намерениях с немецкими производителями".
В минувший вторник президентская служба сказала, что договор о намерениях ничего не значит, это не обязательства – просто можно получить больше данных, Литва еще выбирает танки.
"Решения приняты, не выбраны конкретные модели, поэтому и велась коммуникация, идет процесс оценки", – сказал Žinių radijаs Будрис.
Однако, по словам Анушаускаса, армия свой выбор сделала. Самыми подходящими танками армия считает немецкие Leopard, ранее у этого производителя покупали Boxer.
Он сказал, что немецкому Министерству обороны намереваются послать письмо о намерениях, такое письмо высылают тем, кого выбирают.
По словам министра, армия также рассматривала такие варианты, как американские и корейские танки.
"Это значит, мы оценили их. Танки хорошие, одни дороже, другие дешевле, но эксплуатационные расходы определили именно такой выбор", – заметил Анушаускас.
Президентская служба считает, что выбор продолжается.
"Члены совета попросили армию и МО дополнительно представить политическую, экономическую, промышленную и финансовую оценку вариантов", – сказал Будрис.
Член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раймундас Лопата сказал, что непонятно, какие аргументы были в пользу немецких танков, прозрачно ли это решение и нет ли договора с немцами купить Leopard в обмен на размещение бригады в Литве.
Литве требуется примерно 50 танков. Это будет самая дорогая покупка не только в истории ЛА, но и в истории независимой Литвы. Цена составит около 2 млрд. евро.
Член ПКНБО Дайнюс Гайжаускас был удивлен принятым решением.
"Приходят и говорят, что протокол намерений... Что, почему, мы ничего не знаем", – сказал он. Если рано продемонстрировать заинтересованность, вряд ли удастся сбить цену.
Некоторые депутаты считают, что Анушаускас разглашает слишком важную информацию. "Пора бы фильтровать высказывания, действительно ли наш министр обороны не перешагнул черту. Это надо давно сделать, иногда он действительно, по моему мнению, распространяет секретную информацию", – считает Гайжаускас.
Министр это отрицает: "Никогда не было информации, связанной с разведкой".
Несколько месяцев назад в одном интервью Анушаускас сказал, что в фейсбуке, представляя обзоры на военную тему использует и информацию, которую ему как министру предоставляет разведка.
Анушаускас сейчас является одним из самых популярных политиков в Литве, правда, его критикуют за то, что он иногда не советуется и ничего не сообщает по важным для Литвы вопросам.
"С этим министром у нас проблемы. Он не приходит на заседания комитета, делает, что хочет, ни с кем, ничего не согласовывает", – заметил Гайжаускас.