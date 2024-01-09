Поиск агентов и диверсантов. Почему страны Балтии отгораживаются от России

Но незадолго до взрыва на газопроводе — в ноябре 2022 года — в Латвии перевернулся автобус, следовавший из Эстонии в Ригу, в результате один человек погиб и более 30 получили травмы разной степени тяжести. Такие ДТП происходят регулярно, однако в этом автобусе находились 29 украинских военных.

Это был первый инцидент, после которого начались дискуссии о том, могла ли произойти диверсия.

Аварию расследуют уже почти год, никакого подтверждения или опровержения версии о диверсии литовские власти предъявить не могут. Отвечая на запрос Би-би-си, правоохранительные органы Литвы отказались раскрывать детали.

13 января 2023 года произошел взрыв на газопроводе Amber Grid. Он соединяет Литву , где находится единственный в регионе терминал сжиженного газа, с Латвией, где расположено единственное в регионе газохранилище. Это часть критической инфраструктуры, от которой зависит и газоснабжение, и отопление в регионе. История получила международный резонанс.

Латвийская госполиция и в этом случае сообщила Би-би-си, что следов причастности иностранных диверсантов не обнаружено. Работу завода быстро восстановили, предприятие получило страховку, причиной аварии в официальных комментариях были названы нарушения техники безопасности. Однако и это уголовное дело все еще не закрыто. Наконец в октябре 2023 года произошло несколько аварий в Балтийском море. Были повреждены газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию с Эстонией, и два подводных кабеля.

В начале февраля 2023 года произошел пожар на заводе Edge Autonomy Riga, где помимо прочего производились дроны для украинской армии. Новость тут же разлетелась по местным и украинским СМИ, снова вызвав волну подозрений по поводу возможной российской диверсии.

Водитель — эстонец, после аварии его доставили в эстонскую больницу. Однако уголовный процесс, начатый год назад, не закончен до сих пор.

В ответ на запрос Би-би-си Государственная полиция Латвии сообщила, что свидетельств причастности спецслужб не обнаружено. По официальной версии, аварию спровоцировал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.

О пассажирах рейса не знали ни в латвийской полиции, ни в армии — соответственно, конвой автобус не сопровождал. И хотя резонанса было меньше, тогда в соцсетях также заговорили о предполагаемых диверсантах.

«Исполнители сделают все возможное, чтобы замести следы и сделать так, чтобы это выглядело как случайные аварии. Мы должны быть к этому готовы и действовать по мере необходимости», — сказал он Би-би-си.

Экс-глава латвийской контрразведки — Бюро по защите Сатверсме (конституции) — и экс-советник президента по вопросам национальной безопасности Янис Кажоциньш считает, что несмотря на отсутствие официальных подтверждений, подобные инциденты вполне могут быть результатом работы российских или белорусских спецслужб.

При этом эстонские СМИ сообщали, что китайский сухогруз шел не один. Его сопровождал российский атомоход «Севморпуть», который также находился непосредственно в районе газопровода прямо перед аварией. Официальное расследование продолжается.

Согласно заявлениям финских и эстонских властей, эти аварии произошли без прямого участия России . На поднятом со дна якоре, который по техническим характеристикам соответствует якорю проходившего мимо китайского сухогруза New Polar Bear, нашли краску, соответствующую характеристикам краски на газопроводе.

Шпионы с дипломатическим прикрытием — это так называемые «легалы», по мере сокращения числа которых российские спецслужбы все чаще будут вынуждены прибегать к услугам «нелегалов» — обученных людей, формально не имеющих отношения к России — или непрофессиональных доброжелателей, готовых выполнять несложные задания за плату, в результате шантажа или ввиду идеологических соображений.

В феврале 2023 года Washington Post писала, что из российских посольств и консульств в европейских странах было выслано свыше 400 человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. А к концу 2023 года, по подсчетам издания Business Insider, их число достигло 700.

Вполне серьезно к возможности такого развития событий относятся и спецслужбы балтийских стран. «Объекты критической инфраструктуры, которые можно занять или уничтожить в случае войны» — это то, что в первую очередь интересует ФСБ и ГРУ, согласно отчету Службы государственной безопасности Латвии (СГБ).

Он называет их «прямыми спорными атаками» и говорит, что таким образом Россия может пытаться прощупать и/или ослабить страны НАТО перед потенциальным военным вторжением. В реальность военного конфликта, согласно опросу социологического центра SKDS, верит примерно четверть населения Латвии: около 28% русскоязычных (годом ранее — 17%) и 22% латышей (годом ранее — 30%).

Из доклада латвийской Службы госбезопасности следует, что российские спецслужбы интересуются не только сбором информации о военных объектах и критической инфраструктуре: «Российским спецслужбам понадобятся люди, которые своими действиями могут подстегивать неудовлетворенность общества работой правительства, провоцировать беспорядки, притуплять чувство принадлежности нацменьшинств Латвии, а также стимулировать раскол общества по этническим, социально экономическим и другим признакам».

В Латвии по делу «Балтийских антифашистов» обвинения в шпионаже и по смежным статьям предъявлены семерым гражданам Латвии.

Власти Польши арестовали 16 иностранцев, работавших на российские спецслужбы в рамках организованной группы, в задания которой входили в том числе саботажи и пропаганда.

В Великобритании под арестом оказались двое граждан Болгарии, живших под вымышленными именами. В Словении по подозрению с шпионаже были арестованы двое граждан Аргентины, В Норвегии — гражданин Бразилии.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в разных странах Европы по подозрению в шпионаже в пользу России, по сообщениям СМИ, были арестованы десятки человек.

Авторы указывают, что доклад адресован тем, кто хочет понять российские методы ведения войны и вынести уроки для собственной обороны, в первую очередь — заинтересованной «профессиональной аудитории в странах НАТО».

Значительная часть доклада, подготовленного на основе интервью с сотрудниками различных спецслужб Украины и анализа российских документов, захваченных украинцами, посвящена подготовке к войне. «Само вторжение [в Украину] может быть рассмотрено как заранее намеченная кульминация долгой специальной кампании», — говорится в предисловии.

Собеседники Би-би-си в органах безопасности Латвии говорят, что к некоторым схемам, описанным в докладе, нужно относиться всерьез и подобная активность российских спецслужб была характерна не только для Украины.

Британский аналитический центр RUSI (Royal United Services Institute) в марте 2023 опубликовал доклад о российских специальных операциях в период подготовки к вторжению и первого года войны в Украине.

В качестве примера приведен план, который предполагалось осуществить незадолго до вторжения. Сначала агенты со связями в верховной власти должны были убедить руководство Украины пойти на уступки России (в том числе отказаться от вступления в НАТО и подтвердить нейтральный статус).

Так формировался «аппарат поддержки и обеспечения», что позволяло мобилизовывать достаточно большое число людей для самых разнообразных сценариев, в которых многие могли не знать, по чьим инструкциям они в реальности действуют.

Старшие агенты, занимая различные посты в госорганах, самостоятельно вербовали агентов на местах. Нижестоящие агенты в сети могли «думать и верить в то, что он действует в интересах представителя власти своей собственной страны, не подозревая, что в конечном счете он действует в интересах Москвы» (так называемая «вербовка на чужой флаг»).

Согласно докладу, подготовка велась в структурах ФСБ по схеме, используемой еще с советских времена — спецслужбы старались рекрутировать старших агентов непосредственно в Украине («агент-групповод»), чтобы минимизировать контакты с Москвой.

В Балтийских странах считают, что для них этот риск выше чем, для многих других государств Европы.

Авторы доклада отмечали, что хотя эти планы в Украине удалось раскрыть совместными усилиями украинских и западных контрразведок, «значительная часть» системы продолжает функционировать, а подобная схема не является уникальной проблемой Украины.

Кроме того, якобы существовал план внедрить в толпы протестующих в крупных городах проплаченных провокаторов с символикой ультраправых движений, которые под лозунгами за сохранение прозападного курса должны были устроить столкновения с полицией. Россия, согласно этой версии, могла бы представить беспорядки попыткой ультраправого переворота и получить повод для вторжения.

Все это, по утверждению авторов доклада, должно было спровоцировать антиправительственные протесты с прозападными лозунгами по примеру 2014 года. Массовые протесты сами по себе должны были дестабилизировать страну изнутри, парализовать систему гражданского и военного управления, упростив российским силам задачу при вторжении, считают они.

Эта тенденция касается в том числе русскоязычных: в случае военного конфликта у себя дома 55% из них готовы либо воевать на стороне Латвии, либо поддерживать латвийскую армию. Поддержка российской агрессии в этой категории населения становится все более маргинальным явлением: согласно данным SKDS, за последний год она упала с 17% до 14%.

По данным опроса SKDS, к осени 2023 года лишь 14% жителей страны относились к России положительно. В 2010 году этот показатель составлял 64%, а после аннексии Крыма в 2014 — 45%.

В Балтийских странах даже большинство в прошлом пророссийских политиков осудили вторжение в Украину. А те редкие публичные политики, кто этого не сделал, перебрались в Россию. Среди них, например, бывший депутат Европарламента от Латвии и бывший журналист Андрей Мамыкин. После крайне запутанной истории с переездом, возвращением и повторным переездом Мамыкин стал частым гостем на российских телешоу, где он рассказывает о тотальной «русофобии».

Правда, согласно выводам доклада RUSI, агентурной работой, организацией потенциальных беспорядков и дестабилизацией на местах должны были заниматься и занимались сами украинцы. Однако с началом вторжения большая часть агентов разбежалась, как только стало понятно, что в российский план входила еще и бомбардировка их городов и убийство их родных.

«Разумеется, российские спецслужбы пытаются внедрить своих людей в эти группы. Поэтому их тщательно проверяют, если проверка пройдена — все ок», — говорит он Би-би-си.

Под подозрение, по словам Кажоциньша, могут попасть совершенно все — в том числе украинские беженцы, российские либералы и журналисты.

«Эти кочующие агенты могут притворяться российскими предпринимателями, академиками или журналистами... Случаи шпионажа, раскрытые СГБ в последние годы, свидетельствуют о том, что завербованные российским спецслужбами агенты могут очень долго выполнять свои задания, не встречаясь с кураторами, — говорится в отчете СГБ. — Из-за этих угроз в последний год СГБ проводила углубленную оценку граждан России и ее союзников, находящихся на территории Латвии».

«Кочующие агенты» По мнению Службы госбезопасности Латвии, после выдворения из западных стран сотен российских агентов под дипломатическим прикрытием ФСБ и ГРУ будут либо обучать местных жителей, либо отправлять в страны Балтии своих агентов без дипломатического иммунитета — тех, у кого все еще есть право въезжать на территорию стран ЕС .

Необходимость тщательной проверки — это та причина, по которой страны Балтии почти полностью закрыли границу с Россией и Беларусью еще в начале войны. И Служба госбезопасности, которая проводит эти проверки, и Погранохрана Латвии, которая идентифицирует людей на границе, находятся в структуре МВД. На момент принятия этих решений министерством руководила Мария Голубева.

По ее словам, соображения нацбезопасности были центральным элементом во время принятия этих решений. Речь идет как о реальных угрозах, так и о запросе общества — политики хотели показать избирателям, что об их безопасности заботятся.

«Когда у вас есть ограниченное количество людей, бэкграунд которых необходимо проверять, вам легче прийти к каким-то выводам, чем в случае неограниченного количества людей, чей бэкграунд вы чисто физически не можете проверить, потому что их слишком много», — рассказала Голубева Би-би-си.