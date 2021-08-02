Погранслужбе Литвы разрешили разворачивать нелегальных мигрантов и направлять в Беларусь

Как говорится в пресс-релизе, А. Билотайтет в качестве оперативного руководителя по экстремальным ситуациям поручила "всем ведомствам, обеспечивающим охрану государственной границы Литовской Республики, предпринять все необходимые и предусмотренные в законах меры для охраны государственной границы Литовской Республики, и не создавать предпосылки для незаконного проникновения на территорию Литовской Республики лицам, которые хотят пересечь государственную границу в запрещенных местах".

Решение было принято с учетом того, что масштабы гибридной агрессии со стороны Беларуси растут и с момента объявления чрезвычайной ситуации поток нелегалов вырос в разы.

"Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы - компетентны, они могут принимать тактические меры в подобных ситуациях. Границу Литвы должны защищать всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы. Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие – незаконно перейти границу", – сказала Билотайте.

В процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что госграницу должны охранять, а пограничники не должны выполнять функции администраторов гостиниц.

"Мы из года в год говорим о гибридных угрозах, гибридной агрессии, но когда мы напрямую сталкиваемся с этой угрозой, мы по-прежнему руководствуемся уже неактуальными инструкциями и устаревшим мышлением. Режим Лукашенко сегодня сообщил, что открываются дополнительные авиарейсы в три иракских города. Нелегальные мигранты сознательно сотрудничают с белорусским режимом и нагло, цинично и безнаказанно нарушают законы Литвы.

Миграция может быть только легальной. Нелегальная миграция как часть гибридной атаки только компрометирует институт обоснованного политического убежища. Поэтому я приветствую решимость власти в принятие жестких мер для остановки гибридной атаки Беларуси против нашей страны.

Согласно резолюции, принятой на внеочередной парламентской сессии в середине июля, в которой мы предложили исполнительной власти предпринять "все меры для урегулирования гибридной угрозы, сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси. Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация.

Давайте поддержим действия СОГГ и других помогающих им сотрудников системы внутренних дел в осуществлении этого решения по защите границы Литвы", – писал в Facebook политик.

Иностранцев приглашают в Беларусь как на безопасную территорию, где нет никаких военных конфликтов. Это значит, что приехавшие туда в туристических целях иностранцы, получив услуги, ради которых приехали, должны уехать также легально, как и приехали. Однако приезжих Беларусь использует для организации гибридной агрессии в отношении Литвы. Стоит отметить, что Беларусь, приняв решение ввести безвиз для граждан разных стран мира, в одностороннем порядке не выполняет закон об охране границы, а ее пограничники участвуют в организации нелегального перехода границы Литвы.

В Литве лица, которым требуется политическое убежище, могут пользоваться законной процедурой и подать заявку на действующем КПП или в диппредставительстве.

С начала кризиса мигрантов Литва усилила контроль на границе, пограничникам в этом помогают представители других служб, сотрудники Frontex, эстонские пограничники. Кроме того, Литва устанавливает на границе с Беларусью защитный барьер из спиральной колючей проволоки.

В этом году границу Беларуси и Литвы незаконно пересекли 3832 мигранта.